Rynek już czeka na Fed

Posiedzenie Rezerwy Federalnej dopiero jutro, ale podobnie jak z EBC najciekawsze rzeczy dzieją się na ostatniej prostej. Inflacja bazowa w Polsce stopniowo spada. Dane z USA napawają optymizmem, a inflacja we Włoszech stabilna.

Inflacja bazowa w dół

Wczorajsze dane były miłą niespodzianką. W dół poszła inflacja bazowa. Analitycy spodziewali się utrzymania wartości 3,8 proc. Tymczasem zobaczyliśmy symboliczne 0,1 proc. mniej. Niby niewiele, a jednak cieszy. Nie zbliża nas to oczywiście do decyzji o zmniejszeniu stóp procentowych, aczkolwiek tutaj wydaje się, że presja niestety nie jest do końca merytoryczna. Przy inflacji bazowej ponad 2 proc. poniżej głównej stopy procentowej, znajdzie się miejsce na obniżki. Nie mówimy tutaj o gwałtownych i szokujących cięciach, ale o kilku sygnalizowanych ruchach. Brak redukcji pozwoli oczywiście szybciej dusić inflację. Nasuwa się tylko pytanie, czy ten koszt będzie adekwatny dla gospodarki. Dodatkowo trzeba pamiętać, że wysokie stopy procentowe to mocny złoty. Dla osób kupujących waluty to dobra informacja, dla eksporterów dramat.

Lepsze dane z USA

Przez ostatnie 9 miesięcy Indeks NY Empire State pokazywał wyniki niższe niż 0 pkt. Oznaczało to, że mieliśmy w tym badaniu przewagę negatywnych odpowiedzi uczestników. Wczorajszy odczyt niespodziewanie wyskoczył do wartości 11,5 pkt. Jest to najlepsza nota od pierwszej połowy 2022 roku. Należy oczywiście pamiętać, że zgodnie z nazwą jest to badanie obszaru Nowego Jorku, aczkolwiek daje to nadzieję na poprawę nastrojów za oceanem. Co ciekawe, optymizm widać również na kontraktach na stopę procentową. Zaskakująco w ostatnich dniach ich oprocentowanie wskazuje, że możemy jutro mieć podwójną obniżkę. Byłoby to olbrzymią niespodzianką względem dotychczas rozważanych scenariuszy.

Inflacja we Włoszech

Włochy już 11 miesiąc z rzędu znajdują się z inflacją poniżej 2 proc. Co ciekawe, jeszcze niecałe dwa lata temu wynik ten był dwucyfrowy. Teraz jednak udaje się go utrzymać w ryzach. Obecny rezultat wynoszący 1,1 proc., jest zarówno poprawą względem 1,3 proc., jak również dowodem, że EBC ma bardzo dużo miejsca na kolejne obniżki stóp. Jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, może być to sygnał w kierunku osłabienia się euro względem dolara.

Dzisiaj dzień wolny w Chinach i Japonii, a w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – sprzedaż detaliczna, 14:30 – Kanada – inflacja producencka, 15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl