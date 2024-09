The Last Dance Jordana

Thomas Jordan żegna się z fotelem prezesa Szwajcarskiego Narodowego Banku obniżką stóp procentowych i tworzy sporo zamieszania na rynku. Saudyjczycy zmieniają strategię wydobycia ropy. Czesi również zmniejszyli stopy.

Szwajcaria obniża stopy

Zgodnie z oczekiwaniami w Szwajcarii doszło dzisiaj do obniżek stóp procentowych. Główny wskaźnik spadł z 1,25 proc. na 1 proc.. Celem Szwajcarskiego Narodowego Banku było również osłabienie waluty. Warto zwrócić uwagę, że było to ostatnie posiedzenie obecnego prezesa. Thomas Jordan pełnił tę funkcję 12 lat. To stanowisko przejmie jego zastępca – Martin Schlegel. Reakcja rynków była bardzo interesująca. Przed samą decyzją mieliśmy wyraźne, około dwugroszowe osłabienie franka. Następnie widoczny był niespodziewany wzrost o 3 grosze, a teraz znów wracamy do spadków tej waluty. Wygląda na to, że część dużych inwestorów mogła liczyć na mocniejszy ruch. Z drugiej strony zapowiadane są kolejne cięcia, więc umocnienie franka jest sporą niespodzianką.

Odwrót od ropy

Wczoraj poznaliśmy dane na temat amerykańskich zapasów ropy. Zmniejszyły się one o 4,47 mln baryłek, przy przypuszczeniach spadku o zaledwie 1,2 mln. Większy od oczekiwań popyt powinien windować ceny ropy w górę. Rynek jednak reagował obniżkami wartości surowca. Kluczem do zrozumienia tej anomalii jest informacja podana przez Financial Times. Arabia Saudyjska ma porzucić cel windowania ceny baryłki ropy do 100 dolarów. Zamierza natomiast zająć się zwiększaniem swojego udziału w rynku. W rezultacie należy się spodziewać, że będą wydobywać więcej. Trzeba też pamiętać, że kraj ten ma bardzo niskie koszty produkcji, dlatego jest w stanie wejść bardzo efektywnie w wojnę cenową z innymi producentami.

Czesi obniżają stopy procentowe

Nasi przyjaciele z południa ostatnio w mediach są znani głównie z tematu klęski żywiołowej, która również dotyczy naszego kraju. Wczoraj jednak główną wiadomością z Pragi – przynajmniej na rynkach finansowych – była obniżka stóp procentowych. Czesi zdusili już główny wskaźnik do 4,25 proc.. W szczycie stóp procentowych Czechy znajdowały się ćwierć punktu procentowego powyżej Polski. Teraz są już półtora punktu procentowego poniżej. Decyzja ta była spodziewana, stąd oprócz zwiększonej zmienności chwilę po publikacji, rynek czeskiej korony pozostał finalnie na bardzo podobnych poziomach co przed jej ogłoszeniem.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – PKB, 14:30 – USA – zamówienia na dobra, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.