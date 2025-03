Czy ktoś czeka na decyzję RPP?

Dzisiaj comiesięczne posiedzenie RPP. Patrząc na oczekiwania analityków, nie widać żadnych szans na zmianę stóp procentowych. Ostatnie wzrosty inflacji tylko umacniają to stanowisko. W tle problem ze specjalistami w USA i spadki cen ropy.

Dane z Europy

Dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej będzie to kolejne spotkanie bez decyzji. Obecnie szacuje się, że pierwszych obniżek należy się spodziewać najwcześniej w trzecim kwartale. W rezultacie dzisiaj nie powinno się nic zmieniać. Dlaczego zatem rynki się tym emocjonują? Samą decyzją nie wiadomo. Widać przecież na stawkach WIBOR, że nie są spodziewane żadne zmiany. Warto jednak pamiętać, że po posiedzeniu będzie jeszcze konferencja prasowa następnego dnia. To właśnie one mają obecnie znacznie większy wpływ na rynki. Z nich wynikają bowiem oczekiwania do tego, co będzie się działo na kolejnych posiedzeniach. Im bliżej będziemy szacowanego terminu obniżek, tym mocniej obserwowane będą same konferencje. Obecnie ważna jest zatem jutrzejsza o 15:00, a decyzja wydaje się nieistotna. Dzieje się tak, mimo że co posiedzenie głosowany jest wniosek o gwałtowną podwyżkę stóp procentowych. Nie był on dotychczas jednak bliski zebrania wystarczającego poparcia.

Rynek pracy w USA

W ostatnich latach gwałtownie spada wskaźnik prezentujący liczbę wakatów wg JOLTS. Jest to informacja o liczbie otwartych wakatów. Wczorajsze dane z jednej strony były lepsze od oczekiwań. Wynik wyniósł 7,74 miliona, a spodziewano się 7,63 miliona. Z drugiej strony w ostatnich trzech latach widzimy spadek o około milion w skali roku. Był to jednak efekt odbicia po olbrzymich wzrostach po pandemii. Na tle wyników sprzed COVID-19 obecne poziomy są z kolei bardzo wysokie. Pokazuje to, że amerykański rynek pracy ma coraz większy deficyt specjalistów. To właśnie te braki powodują, że analitycy mają wątpliwości co do przyszłości gospodarki. Efekty tych wątpliwości było widać na rynku walutowym, gdzie mieliśmy wczoraj kolejne osłabienie dolara. Wczoraj doszło do przebicia najsłabszych poziomów USD względem EUR z listopada.

Stabilizacja cen ropy

Zapowiedzi sankcji i wizja powrotu Rosji na rynki spowodowały, że ceny ropy spadły do najniższych poziomów od lat. W marcu cena baryłki dotarła poniżej 70 dolarów i przez moment przebiła w dół minima cenowe z września. W rezultacie wartość surowca była chwilowo najtańsza od grudnia 2021 roku. Z jednej strony wspomniane już sankcje powodują, że rynki spodziewają się wyższej inflacji. Z drugiej spadek cen ropy powinien złagodzić ten efekt.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:45 – Kanada – decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

