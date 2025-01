Gospodarka przyspiesza

Czwartek był dobrym dniem dla polskiej gospodarki. Czwartek to również dzień kolejnej obniżki stóp procentowych w strefie euro. W tle dane ze Stanów. Gospodarka rozwija się wolniej, ale za to rynek pracy pokazał dobre dane.

PKB Polski

Wczoraj poznaliśmy dane na temat wzrostu PKB w Polsce. Wstępny szacunek mówi o 2,9 proc. To o 0,1 proc. więcej niż oczekiwano. To 0,1 proc. powoduje również, że w ciągu ostatniej dekady były trzy lata ze słabszym wzrostem gospodarczym niż zeszły rok. Warto zauważyć, że to i tak znaczna poprawa względem 2023 roku, który zakończył się bardzo symbolicznym wzrostem. W tamtym roku nasza gospodarka wzrosła o zaledwie 0,2 proc. Złoty przyjął te dane dość neutralnie. Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy blisko wieloletnich minimów na kursie euro do złotego. W rezultacie dane, które utrzymują walutę na tym poziomie, to już jest sukces. Nie były jednak aż tak dobre, by podwyższać rekordy.

EBC obniża stopy procentowe

Zgodnie z oczekiwaniami specjalistów doszło wczoraj do obniżek stóp procentowych w strefie euro. Główna stopa procentowa została obniżona z 3,15 proc. na 2,9 proc.. W rezultacie rośnie rozpiętość pomiędzy stopami procentowymi w strefie euro, a za oceanem. W USA główna stopa procentowa to obecnie 4,25-4,5 proc., gdyż zapisuje się ją tam przedziałem. Mamy już zatem około 1,5 proc. różnicy. Tak duża rozbieżność na niekorzyść Europy powoduje, że kapitał szukając lepszych stóp zwrotu płynie za ocean. Z drugiej strony Europa korzysta na spadku kursu walutowego poprzez większą opłacalność dla lokalnego eksportu oraz niższe koszty finansowania związane z tańszym kredytem. Wraz z obniżką widzieliśmy również umacnianie się dolara względem euro.

Dane z USA

Amerykanie pokazali wczoraj słabsze od oczekiwań dane na temat wstępnego odczytu wzrostu PKB za czwarty kwartał. Z drugiej strony liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła zaledwie 207 tysięcy. Inwestorzy mieli zatem pewną zagadkę do rozwiązania. Skoro gospodarka ma się gorzej, a rynek pracy jednak lepiej to jak reagować. Wybrali zgodnie z decyzją EBC i rynkiem pracy. Mieliśmy zatem kolejne zejście poniżej poziomu 1,04 na parze euro do dolara.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Niemcy – inflacja konsumencka, 14:30 – USA – Raport na temat wydatków Amerykanów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje