Niesamowity tydzień w Azji

We wczorajszym komentarzu porannym pisaliśmy, że poranne zachowanie Azji daje nadzieje na rewelacyjną sesję w Europie i tak faktycznie się stało. Negatywnie wyróżniał się Londyn, FTSE100 wzrosło o zaledwie 0,20%, ale było to wywołane przede wszystkim kontynuacją spadków cen ropy, tracącej kolejne 3% po doniesieniach, że Arabia Saudyjska rezygnuje z walki o 100 $/b, a w Libii osiągnięto porozumienie ws. prezesury w banku centralnym. W efekcie m.in. 4,62% tracił Shell. Główne parkiety strefy euro zachowywały się bez porównania lepiej, zyskując od 1,25% (Stoxx 600) do 2,33% (CAC40). Dla francuskich spółek z sektora dóbr luksusowych był to jeden z najlepszych dni w historii – LVMH, Kering i Hermes zyskiwały ponad 9%.

WIG20 wzrósł w czwartek o 0,86%, mWIG40 o 0,54%, a sWIG80 o 0,25%. Tabelę głównego indeksu otwierał KGHM (+4,90%), za nim znalazło się LPP (+4,33%), co jest efektem świetnie przyjętej konferencji wynikowej, spółka po wynikach otwierała się na minusie. Na drugim biegunie tabeli znalazły się Orlen (-2,83%) i Cyfrowy Polsat (-7,57%), który znajduje się pod presją z uwagi na narastający konflikt w rodzinie Zygmunta Solorza – założyciel Polsatu odwołał z władz spółek swoje dzieci.

Giełda amerykańska otwierała się bardzo wysoko, by po ataku podaży przejściowo wymazać całe wzrosty. Finalnie w drugiej połowie dnia doszło jednak do odbicia, S&P500 zyskało 0,40%, a NASDAQ 0,60%. Micron zyskał 14,73%, uniósł więc właściwie całość przedsesyjnych wzrostow, ale w mniejszym od oczekiwań stopniu wpłynął na resztę sektora. nVIDIA zyskała skromne 0,43%. W czołówce tabeli S&P500 znajdowały się głównie spółki z sektora turystycznego. 3,38% zyskiwało AMD, 1,46% Broadcom, ale już Super Micro Computer tracił 12,17% po nowych doniesieniach z Departamentu Sprawiedliwości. Pod presją znajdował się oczywiście sektor wydobycia ropy, dla Mag7 sesja była mieszana.

W godzinach porannych Hang Seng zyskuje kolejne 3%, niewiele mniej Shanghai Composite. Dla niektórych chińskich indeksów będzie to najlepszy tydzień od 2008 r., a indeks spółek technologicznych w Hong Kongu znalazł się w najwyższym punkcie od roku – obchody „złotego tygodnia” będą rozpoczynały się w najlepszy z możliwych sposobów. Nikkei rośnie o niemal 2%, a jen się osłabia za sprawą rosnących szans na to, że na czele rządu stanie wkrótce Sanae Takaichi, uważany za przeciwnika podwyżek stóp procentowych. Kontrakty futures na indeksy amerykańskie lekko się jednak korygują, sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne w okolicy poziomów neutralnych. Najważniejszą publikacją dnia będzie bez wątpienia odczyt amerykańskiej inflacji PCE za sierpień, poznamy też wstępne wrześniowe dane inflacyjne z Francji i Hiszpanii.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion