USA dalej w górę, GPW czeka na Żabkę

Kolejny tydzień rozpoczął się w sposób nie odbiegający od tego, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie. Rozpoczęta neutralnie, a gdzieniegdzie (np. w Paryżu) od niewielkich spadków sesja szybko nabrała raczej pozytywnego charakteru, a zdecydowanie przyjęła go przed otwarciem w USA. Główne europejskie indeksy zyskiwały od 0,32 proc. (CAC40) do 1,12 proc. (IBEX). O malejącej awersji do ryzyka przypominały silne wzrosty kryptowalut (Bitcoin drożał o niemal 5 proc.) i spadająca wyraźnie ropa – w przypadku tej ostatniej przecena nabiera tempa w dzisiejszych godzinach porannych, WTI straciło w ciągu nocy niemal 4 proc. i ponownie zbliża się do 70 USD/b. Kurs EURUSD przełamał jednak 1,09, rano notowany jest w okolicy 1,0890, a test 1,08 wydaje się ponownie scenariuszem bazowym. W tej sytuacji zakwestionowana została próba wybicia górą na złocie, ale jego odporność na tak silną aprecjację dolara jak ta, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, i tak robi wrażenie.

GPW wciąż nie może znaleźć rytmu, lepsze sesje przetykane są takimi jak wczorajsza, gdzie WIG20 spadł o 0,27 proc., a mWIG40 o 0,17 proc. w oderwaniu od pozytywnego otoczenia zewnętrznego. Rósł jedynie sWIG80 (+0,13 proc.). 1,99 proc. traciło Allegro, 1,73 proc. KGHM, 0,86 proc. Orlen. W drugim szeregu silnie rosło CCC (+3,28 proc.), ale ciężarem były m.in. Benefit (-1,92 proc.), XTB (-2,51 proc.) i Develia (-2,86 proc.).

Rynek amerykański wydaje się nie do zatrzymania – S&P500 wzrosło wczoraj o kolejne 0,77 proc., a NASDAQ o 0,87 proc., spadać wyraźniej zaczął też VIX. Potężny popyt na chipy Blackwell (na realizację obecnych zamówień będzie zapewne trzeba czekać około 12 miesięcy) przybliża nVIDIę (+2,43 proc.) do nowych szczytów. W czele tabeli S&P500 znajdowały się wczoraj m.in. Qualcomm (+4,74 proc.) i Adobe (+2,87 proc.).

W godzinach porannych w Azji drożeje Nikkei, ale spadają giełdy chińskie, przecena w Hong Kongu sięga niemal 3 proc.. Sesja w Europie ponownie rozpocznie się zapewne od poziomów neutralnych lub na lekkich plusach, w Warszawie pod presją mogą znajdować się niestety KGHM i Orlen, ciążąc GPW. Najbliższe dni przynoszą jednak też nadzieję związaną z uwolnieniem środków wykorzystywanych na zapisy na IPO Żabki i pozytywny impuls związany z jej nadchodzącym w czwartek debiutem.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

