Nagłe załamanie nastrojów

Niewiele wskazywało w czwartek rano, że możemy zobaczyć na rynkach akcji tak nagłe i potężne straty. Sygnał alarmowy dobiegał wprawdzie z Japonii, gdzie silnie przeceniało się Nikkei, ale wydawało się, że rewelacyjny raport Meta Platforms wystarczy, by podtrzymać pozytywne nastroje na reszcie globalnych rynków. Zgodnie z prognozami pierwszą od czterech lat obniżkę stóp procentowych dostarczył Bank Anglii, ale układ głosów 5-4 wzbudził obawy o dalsze tempo luzowania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Dla przebiegu dnia kluczowe okazały się jednak bardzo słabe dane z USA. Wskaźnik ISM w amerykańskim przemyśle spadł z 48,5 pk. do 46,8 pkt. (prognozy: 48,8 pkt.), tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek zupełnie niespodziewanie wzrosła do 249 tys., najwyższego poziomu od czerwca 2023 r. Główne giełdy europejskie kończyły dzień w okolicach dziennych minimów, notując straty od 1,01% (FTSE100) do nawet 2,68% (FTSE MiB).

WIG20 spadł o 1,94%, mWIG40 o 1,34%, a sWIG80 o 0,23%. O 2,35% spadał WIG_Banki, 1,99% tracił Orlen, 2,87% KGHM, 2,90% LPP. Potężnie wyprzedawano także najważniejsze średnie spółki – ING spadało o 5,13%, Benefit o 3,96%, CCC o 2,62%. Obawiamy się, że po bardzo słabym lipcu także reszta kwartału na GPW nie dostarczy powodów do zadowolenia, choć pozostajemy przy opinii, że hossa w Warszawie się nie zakończyła, a obecny cykl przełamie negatywne statystyki z ubiegłej dekady.

S&P500 straciło w czwartek 1,37%, a NASDAQ 2,30%. Meta Platforms zredukowało wzrosty do 4,87%, nie do końca zrozumiałe środowe zwyżki wymazywały spółki z sektora półprzewodników. Qualcomm tracił 9,37%, AMD 8,26%, Micron 7,57%, nVIDIA 6,67%. O 6,55% przeceniała się także Tesla. Intel „nie zawiódł” kolejnym słabym raportem, poprawiając przecenę o 5,50% w trakcie dnia zniżką o kolejnych 18,90% w handlu posesyjnym. Bardzo solidne wyniki Apple (lepsza od prognoz sprzedaż we wszystkich głównych liniach biznesowych) zostały niestety przyćmione przez rozczarowanie Amazonem (-6,88% w handlu posesyjnym). Spółka Jeffa Bezosa zaprezentowała znacznie wyższe od oczekiwań zyski, ale zaskoczyła negatywnie przychodami i prognozami na resztę roku.

W godzinach porannych trwa załamanie w Tokio, Nikkei traci niemal 5%. Dwuprocentową przecenę notuje Hang Seng. Niemal o 9% spada SK Hynix, jedna z najważniejszych azjatyckich spółek technologicznych. Po rozpoczętym w środę załamaniu rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich testują dołki z początku roku. Dzisiejsza sesja w Polsce i Europie prawdopodobnie rozpocznie się od kontynuacji przeceny, a chociaż handel na rynkach akcji stał się w ostatnim czasie nadzwyczaj chaotyczny, nie pozwalając wykluczać nagłych silnych wzrostów, wątpimy, czy rozpoczęta w lipcu korekta zbliża się do końca. Oczekujemy wyraźnego pogłębienia spadków globalnych indeksów w sierpniu i we wrześniu.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion