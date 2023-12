Inflacja w USA pozytywnie „zaskoczy”?

Poniedziałkowa sesja nie zapisze się w historii jako szczególnie interesująca, natomiast do jej plusów należy niewątpliwie zaliczyć fakt, że większość otwierających się na lekkich minusach europejskich rynków finalnie zamykała się powyżej kreski. Nie udało się to w Madrycie i Londynie – IBEX spadł o 0,25 proc., a FTSE100 o 0,12 proc., ale pozostałe główne indeksy kończyły dzień dodatnio, najsilniejszy spośród nich CAC40 zyskał 0,33 proc.

WIG20 wzrósł o 0,32 proc., mWIG40 o 0,55 proc., a sWIG80 o 0,51 proc. Główny indeks zawdzięcza przyzwoity wynik głównie Orlenowi (+2,19 proc.) i Dino (+1,50 proc.), mWIG40 ING (+2,83 proc.) i Benefitowi (+2,96 proc.), a sWIG80 Kogeneracji (+10,20 proc.) i Agorze (+7,04 proc.). Teza, że polski rynek jest właściwym miejscem do inwestowania w swoim typowo najlepszym miesiącu w roku na razie wygląda bardzo bezpiecznie – WIG wzrósł już w grudniu o 4,21 proc. przy zwyżce S&P500 na poziomie 1,21 proc.

Główny indeks amerykańskiej giełdy zyskał wczoraj 0,39 proc., a NASDAQ 0,20 proc. Pomimo lekkich wzrostów odbijał VIX. Dzień należał do spółek półprzewodnikowych – o 9,00 proc. drożał Broadcom, o 4,31 proc. Intel, o 4,26 proc. AMD, o 3,78 proc. Micron. Pretekst do ruchu był dość wątły – Citigroup odświeżyło rekomendację pierwszej ze spółek, wyznaczając jej cenę docelową na poziomie 1100 USD (6,8 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia).

Przed dzisiejszymi danymi o amerykańskiej inflacji wyraźnie zaczyna rosnąć rynek długu, rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich spadły już do okolic 4,70 proc. z wczorajszego 4,76 proc. Indeksy azjatyckie notują plusy, Hang Seng zyskuje 1,10 proc. Notowania kontraktów futures pozwalają oczekiwać lekkich zwyżek na otwarciu w Polsce i Europie, rynek ewidentnie zaczyna wyceniać szanse na to, że amerykańskie CPI podąży śladem większości świata i „zaskoczy” pozytywnie. Oficjalnie prognozy mówią o spadku z 3,2 proc. r/r do 3,1 proc. r/r, ale wydaje się, że oczekiwania znajdują się bliżej 3,0 proc. r/r. W Polsce wydarzeniem dnia będzie expose i wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Oczekujemy dobrej sesji na GPW.

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion