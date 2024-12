Obniżka stóp w USA w grudniu bardzo prawdopodobna

Dzisiejsza sesja zapowiada się dość spokojnie, otwarcie będzie miało zapewne miejsce na lekkich minusach. Większe emocje na rynkach pojawią się zapewne dopiero w środę wraz z raportem o amerykańskiej inflacji.

Piątkowa sesja miała w Europie charakter neutralny. Pozytywnie wyróżniała się giełda w Paryżu, CAC40 wzrósł o 1,31 proc.. Kering drożał o 5,96 proc., Louis Vuitton o 3,48 proc., a Hermes o 3,24 proc., co wynika przede wszystkim z nadziei na ogłoszenie w tym tygodniu dalszych działań stymulacyjnych w Chinach. Na drugim biegunie znalazło się spadające o 0,49 proc. FTSE100 i niewiele silniejszy IBEX (-0,39 proc.). Zatrudnienie w USA wzrosło w listppadzie o 227 tys. osób (prognozy: 218 tys.), nieco lepiej od prognoz zachowywały się płace (0,4 proc. m/m), ale niespodziewanie z 4,1 proc. do 4,2 proc. wzrosła stopa bezrobocia. Rentowności obligacji zareagowały spadkami, w poniedziałek rano 10-latki kwotowane są przy poziomie 4,14 proc., a 2-latki 4,11 proc.. Dane wzmacniają w naszej ocenie scenariusz cięcia stóp w grudniu i pauzy w styczniu, choć będzie można o nim przesądzać dopiero po środowym raporcie inflacyjnym.Kurs EURUSD reegował na publikację umocnieniem, ale później powrócił do okolic 1,0550.

WIG20 spadł w piątek o 0,03 proc., mWIG40 wzrósł o 0,45 proc., a sWIG80 o 0,43 proc.. Sama stopa zwrotu głównego indeksu wpisuje się w zachowanie reszty Europy, ale zdecydowanie budzi niedosyt – do otwarcia handlu w USA WIG20 znajdował się znacznie wyżej. Największe pozytywne kontrybucje ponownie wnosiły CD Projekt (+3,55 proc.) i PKO (+0,96 proc.), ale na minusach, choć w większości niewielkich znalazło się aż 15 spółek, najsilniej spadało Pepco (-4,63 proc.). Lepsze zachowanie drugiego szeregu to głównie zasługa ING (+4,18 proc.) i Neuci (+6,17 proc.).

S&P500 wzrosło w piątek o 0,25 proc., a NASDAQ o 0,81 proc.. O kolejne 5,34 proc. drożała Tesla, która w ciągu miesiąca zwiększyła wycenę o jedną trzecią. Rynek elektryzowały tęż doniesienia, że SpaceX może w kolejnej rundzie finansowania osiągnąć wycenę na poziomie 350 mld USD wobec zaledwie 210 mld USD kilka miesięcy temu. Silnie drożały także Palantir (+6,22 proc.), Broadcom (+5,31 proc.), Amazon (+2,94 proc.) i Meta (+2,44 proc.).

Najważniejszym tematem weekendu była ucieczka syryjskiego dyktatora, Baszara al-Asada do Moskwy, co wydaje się ostatecznie kończyć pół wieku rządów jego rodziny w tym państwie. Jest to ewidentna porażka Rosji i Iranu. Większość indeksów azjatyckich (z wyjątkiem Nikkei) lekko się dzisiaj koryguje, prezydent Korei Yoon Suk Yeol ledwo uniknął impeachmentu w weekendowym głosowaniu, Kospi traci dziś kolejne 1,8 proc.. Dzisiejsza sesja zapowiada się dość spokojnie, otwarcie będzie miało zapewne miejsce na lekkich minusach. Większe emocje na rynkach pojawią się zapewne dopiero w środę wraz z raportem o amerykańskiej inflacji.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

