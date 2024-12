Słaby finisz świetnego roku w USA

Kontrakty futures nie sugerują na razie odbicia w Europie i USA, sesja na naszym kontynencie rozpocznie się pewnie od minusów; GPW jest zamknięta

Nie było zaskoczeniem, że po piątkowej wyprzedaży w USA i spadkach w Japonii w poniedziałek rano europejskie giełdy otworzyły się wczoraj na minusach. W pierwszej połowie dnia niemal bez wyjątków podejmowały próbę wyjścia ponad poziom neutralny, co udało się w znacznej części przypadków, we wczesnych godzinach przedpołudniowych na aktywach ryzykownych ponownie pojawiła się jednak presja. Finalnie nad kreską zamknęły się wyłącznie Mediolan i Madryt – FTSE MiB i IBEX zyskały odpowiednio 0,07 proc. oraz 0,05 proc. wzrostu. Na pozostałych najważniejszych rynkach zobaczyliśmy około półprocentowe spadki. Pomimo wyższego od prognoz odczytu inflacji w Hiszpanii (wzrost z 2,4 proc. r/r do 2,8 proc. r/r) i zaskakującego spadku Chicago PMI (z 40,2 pkt. do 36,9 pkt.) wraz z atakiem podaży na rynkach akcji przyszła presja na aprecjację dolara – kurs EURUSD, który wcześniej sięgał blisko 1,0450, spadł do okolic 1,0380, a rano oscyluje wokół 1,04.

Warszawa zakończyła rok w smutny sposób – WIG20 spadł o 0,55 proc., mWIG40 o 0,06 proc., jedynie sWIG80 zyskał 0,77 proc. Obroty nie były wysokie, sięgnęły niecałych 779 mln zł. Pozostajemy ostrożnie optymistyczni jeżeli chodzi o perspektywy GPW na przyszły rok, oczekując co najmniej testu tegorocznych maksimów pomimo niezbyt sprzyjającego otoczenia zewnętrznego, uczciwie należy przyznać jednak, że na razie nic nie wskazuje na ożywienie na polskim rynku. Jeżeli styczeń przyniesie dalszy wzrost oczekiwań na zamrożenie wojny na Ukrainie, a mimo to nie ujrzymy odbicia na dużych polskich spółkach, będzie to poważny sygnał alarmowy.

W USA doszło do kontynuacji piątkowej wyprzedaży – S&P500 spadło o 1,07 proc., a NASDAQ o 1,19 proc.. Spadki miały niezwykle szeroki charakter, ale najsilniej traciły półprzewodniki, Tesla (-3,30 proc.) i Palantir (-2,40 proc.). Bitcoin skorygował się do 91,5 tys. USD, podjął nieudaną próbę odbicia w drugiej części dnia i rano kwotowany jest w okolicy 92 tys. USD. Do prawdziwego szaleństwa doszło na cenach gazu, który za sprawą prognoz potężnych mrozów na początku stycznia drożał przejściowo o ponad 20 proc., a dzień zakończył finalnie 16 proc. wyżej. W końcu spadać zaczęły rentowności obligacji – 2-letnich z 4,34 proc. do 4,26 proc., 10-letnich z 4,63 proc. do 4,54 proc.

W godzinach porannych handel w Azji jest mało aktywny, zamknięte są giełdy w Korei, Tajlandii, Indonezji i Filipinach, a przede wszystkim w Japonii, rynek w Tokio otworzy się ponownie dopiero 06.01. Indeksy w Hong Kongu i Singapurze znajdują się w okolicy poziomów neutralnych, wyraźne spadki widać w Szanghaju. Kontrakty futures nie sugerują na razie odbicia w Europie i USA, sesja na naszym kontynencie rozpocznie się pewnie od minusów, GPW jest oczywiście zamknięta.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

