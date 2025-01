Gdy trwoga to do dolara

Poniedziałek przebiegał w cieniu strachu, jaki na rynek rzucił rozwój sztucznej inteligencji w Chinach. Najmocniej było go widać na giełdach. W tle dobre dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz mniej złe dane zza Odry.

Rynek nieruchomości w USA

W ostatnich dniach poznaliśmy dwa ważne odczyty z amerykańskiego rynku nieruchomości. W piątek liczba sprzedanych domów na rynku wtórnym przekroczyła oczekiwania i osiągnęła najwyższy poziom od lutego 2024. Z kolei wczoraj poznaliśmy sprzedaż nowych domów, która była najwyższa od trzech miesięcy. Co powoduje, że zainteresowanie transakcjami rośnie? Prezydentura Donalda Trumpa była kojarzona z podwyższoną inflacją. To z kolei sugerowało, że szybko nie zobaczymy istotnych obniżek stóp procentowych. W rezultacie wielu potencjalnych nabywców zrozumiało, że nie ma co odkładać transakcji czekając na tańszy kredyt. Trzeba bowiem pamiętać, że w USA dominują kredyty na stałym oprocentowaniu. W związku z tym moment brania kredytu jest ważniejszy niż w Polsce, gdzie wciąż popularne są kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu.

Lepsze dane z Niemiec

Wczoraj poznaliśmy dane powyżej oczekiwań na temat indeksu IFO w Niemczech. Patrząc na poziom 85,1 pkt właściwie powinniśmy mówić, że były to dane mniej złe od oczekiwań, a nie lepsze. W ciągu ostatnich dwóch lat tylko raz pokazano bowiem niższy wynik. Miało to miejsce miesiąc temu. Dane te były ostatnim wczoraj momentem siły euro. W dalszej części dnia inwestorzy uznali, że warto jednak spojrzeć przychylniej na dolara. Amerykańska waluta odzyskała wczoraj mniej więcej jedną trzecią strat, które poniosła od początku prezydentury Donalda Trumpa. Dobre dane z tamtejszego rynku pracy również się do tego przyczyniły. Warto jednak zwrócić uwagę, że dolar lubi się z trudnymi sytuacjami na rynkach. Taka właśnie miała miejsce wczoraj na giełdach.

Chińskie AI trzęsie rynkiem

Wczoraj tematem dnia na rynkach był nowy chiński model sztucznej inteligencji. DeepSeek R1, bo to o nim mowa, spowodował naprawdę duże zamieszanie. Powodem ma być fakt, że podobno potrzebuje on znacznie mniejszych zasobów obliczeniowych. O ile oczywiście ufamy w dane pochodzące z Chin. Jest to jednak na pewno dowód na to, że postęp w dziedzinie AI nie dzieje się tylko w krajach zachodnich. Wielu analityków już zwraca uwagę, że sam model jest cenzurowany, a informacje o bezpieczeństwie danych nie spełniają zachodnich standardów. Nie zmienia to faktu, że wczoraj mieliśmy rzeź spółek technologicznych na giełdach. Indeks NASDAQ zanurkował ponad 3 proc., a sama Nvidia spadła niemal 17 proc. Jak już wspominaliśmy w trudnych czasach inwestorzy szukają bezpiecznych przystani, a dolar jest jedną z nich. Stąd jego wczorajsze umocnienie.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Węgry – decyzja w sprawie stóp procentowych, 14:30 – USA – zamówienia na dobra, 16:00 – USA – indeks zaufania konsumentów - Conference Board.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje