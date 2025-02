Inflacja w Polsce 5,3 proc.

Dostaliśmy słaby prezent walentynkowy – no chyba, że ktoś kocha wysokie ceny. Inflacja 5,3 proc. w skali roku to nie poziomy sprzed 2 lat, ale straszą. W tle lepsze dane z USA oraz gorszy wzrost gospodarczy w Polsce.

Dane zza oceanu

Wczoraj poznaliśmy dwa ważne odczyty. Z jednej strony lepiej od oczekiwań wypadły wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Ich liczba już trzeci tydzień z rzędu znajduje się poniżej 220 tysięcy. Tym razem wyniosła 213 tysięcy. Dlaczego wartość 220 tysięcy jest tak ważna? Te okolice uważa się za niskie dla liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Przy takich poziomach analitycy wskazują, że można spodziewać się spadku poziomu stopy bezrobocia. Zatem są to obiektywnie dobre dane dla USA i dolara. Drugim ważnym odczytem była inflacja producencka. Podobnie jak w przypadku konsumenckiej, dzień wcześniej mamy wzrost. Tutaj jednak jest on większy. Co na to waluty? Reakcja jest mocno niestandardowa. Wyższa inflacja i niższe bezrobocie to czynniki, które powinny umocnić dolara. Po samej decyzji tak było, ale potem rynek wrócił do szerszego trendu osłabiania amerykańskiej waluty w tym tygodniu.

Słabsza gospodarka w Polsce

Wczoraj przedstawiono dane na temat wzrostu PKB w Polsce za czwarty kwartał. Rynek oczekiwał wzrostu o 3,4 proc., a faktycznie zobaczyliśmy 3,2 proc. Jest to jednak pół punktu procentowego powyżej odczytów za trzeci kwartał. Jest to również najlepszy wynik naszej gospodarki od trzeciego kwartału 2022. Dla rynku ważniejsza jest jednak różnica między finalnym wynikiem a oczekiwaniami. Złoty w efekcie stracił trochę na wartości. W rezultacie mieliśmy wczoraj pierwszy dzień od ponad tygodnia bez kolejnego minimum na kursie EURPLN.

Inflacja w Polsce

Dzisiaj opublikowano odczyty na temat wzrostu cen w Polsce. Rynek oczekiwał 5 proc., a zobaczyliśmy 5,3 proc. Jest to zatem duże zaskoczenie. Różnica o 0,3 proc. to jednak poważny temat. Widać to chociażby po reakcji rynków. Złoty umacnia się wyraźnie po decyzji. Powodem jest fakt, że wyższa inflacja to niższa szansa na obniżki stóp procentowych. Większe stopy procentowe powodują, że popyt na walutę rośnie, bo będzie ona dawała inwestorom lepsze stopy zwrotu. W efekcie złoty odrobił straty z wczoraj.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – sprzedaż detaliczna,

15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje