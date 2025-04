Inflacja poniżej 5 proc.!

Kolejny miesiąc udało się w Polsce zamknąć z inflacją poniżej 5%. Co więcej, zapowiada się, że następny również się uda. Na rynkach trwa korekta po zawieszeniu sankcji. W tle dane za marzec chińskiej wymiany handlowej bez dodatkowych taryf celnych.

Inflacja nadal poniżej 5%

Finalne dane na temat inflacji konsumenckiej w Polsce nie zaskoczyły – nadal jest to 4,9% w ujęciu rocznym. Warto jednak zwrócić uwagę, że jednak w perspektywie miesięcznej w marcu ceny rosły o 0,2%. Jest to zatem zaokrąglenie w górę. Zeszłoroczny kwiecień miał miesięczny wynik na poziomie 1,1%. Oznacza to, że jeżeli w 2025 r. nie dojdzie do gwałtownych podwyżek, mamy szansę na wyraźny spadek poziomu wzrostu cen. Biorąc pod uwagę obecny rozwój wojny handlowej, wątpliwe jest, by negatywne efekty pojawiły się już w tym miesiącu. Gdyby faktycznie doszło do wyraźnego spadku inflacji w kwietniu, byłby to sygnał dodatkowo osłabiający polskiego złotego. Im niższy wskaźnik, tym bowiem więcej miejsca na obniżki stóp.

Korekta na rynkach

Częściowe wycofanie sankcji spowodowało, że w wielu miejscach powrócił optymizm. Nie wszędzie w takiej skali co na rynek złota. Tam znowu padają kolejne rekordy cenowe wszechczasów. Na srebrze jednak odbicie nie jest tak silne. Na uwagę zasługują również indeksy giełdowe. Podobnie jak w przypadku srebra, mamy tutaj sytuację, gdzie po dużych spadkach wywołanych sankcjami mamy teraz odbicie. Problem w tym, że nowy poziom równowagi znajduje się wyraźnie poniżej szczytów sprzed zapowiedzi ceł.

Chińska wymiana handlowa

Wczoraj poznaliśmy dane o handlu zagranicznym Chin za marzec. Jest to ostatni miesiąc przed wpływem sankcji. O ile import spadł o 4,3% – co zaskoczyło analityków oczekujących spadku o zaledwie 2% – to prawdziwa niespodzianka czaiła się w eksporcie. Ten w skali roku urósł aż o 12,4%. Analitycy oczekiwali różnicy o 4,4%. Tak duży wzrost ma jednak jeszcze jedno ważne uzasadnienie. Rok temu eksport w ujęciu rocznym spadał o 7,5% – w rezultacie punkt odniesienia był bardzo nisko. Zeszłoroczny kwiecień miał z kolei 1,5% wzrostu, więc w tym roku powinno być bardzo wyraźnie widać, jak decyzje administracji Trumpa wpłynęły na chińską wymianę handlową. Należy pamiętać, że od początku marca cena euro podskoczyła z 7,6 juana na 8,3 juana. Chińska gospodarka zyskuje zatem na konkurencyjności.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 11:00 – Niemcy – indeks instytutu ZEW, 14:30 – Kanada – inflacja konsumencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl