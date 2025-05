USD pragnie umocnienia

Stabilność, przewidywalność, regularność – to cechy Stanów Zjednoczonych, za którymi tęskni dolar. Utrzymująca się niepewność pokazuje, że amerykańska waluta wciąż nie potrafi wykorzystać swoich szans na trwałe obniżenie notowań EUR/USD. Inflacja spada w Czechach. Jutro decyzja RPP.

Usługi w Stanach

Wczorajszego popołudnia otrzymaliśmy rozmijające się ostatnimi czasy odczyty wskaźników wyprzedzających badających sektor usług w USA. Tym razem nie było inaczej. Indeks PMI zniżkował z 54,4 pkt do 50,8 pkt. Spadek był głębszy niż oczekiwane 51,4 pkt. Chwilę później opublikowano raport ISM, któremu inwestorzy zwykli przypisywać większą wagę. Całościowy wynik to skok z 50,8 pkt do 51,6 pkt. Zwyżka została odnotowana mimo spadkowych prognoz 50,2 pkt. Jest to pozytywna informacja, zwłaszcza względem oczekiwań. Niepokoić może jednak weryfikacja poszczególnych subindeksów wpływających na główny rezultat. Spadła aktywność biznesowa (z 55,9 pkt na 53,7 pkt). Wzrost odnotowano w cenach płacowych (z 60,9 pkt na aż 65,1 pkt) i zatrudnieniu (z 46,2 pkt na 49 pkt). Wizja wyższej liczby nowych etatów może napawać optymizmem, jednak wynik subindeksu na poziomie 49 pkt znalazł się poniżej poziomu neutralnego (50 pkt). Inwestorzy skupili się jednak na całościowym rezultacie raportu ISM, co dało umocnienie dolara. Po publikacji kurs EUR/USD spadł z 1,136 USD do 1,13 USD.

Dolar próbował iść za ciosem

Umocnienie „zielonego” po raz kolejny było tymczasowe. Dziś w nocy notowania głównej pary walutowej świata spadły do 1,128 USD, po czym odnotowano kolejne odbicie i wtorkowy powrót do 1,135 USD. Po jego osiągnięciu otrzymaliśmy mieszane dane o usługach ze strefy euro. Główny indeks osłabił się z 51 pkt do 50,1 pkt. Spadek był jednak płytszy niż oczekiwane 49,7 pkt. Oznacza to, że wskaźnik utrzymał się w strefie rozwoju (powyżej 50 pkt). PMI usługowe w strefie euro wciąż ciągną w dół subindeksy z Niemiec (49 pkt) czy Francji (47,3 pkt). Jednocześnie w strefie aktywności nadal utrzymują się państwa południa np. Hiszpania (53,4 pkt), Włochy (52,9 pkt). To zestawienie połączone z zaskakującym brakiem wyboru kanclerza Niemiec w pierwszym głosowaniu doprowadziło do osłabienia unijnej waluty. Ucierpiała także niemiecka giełda, której główny indeks w newralgicznym momencie spadł poniżej 22900 pkt (wczoraj oscylował przy 23500 pkt). Nerwowej sytuacji nie wykorzystał dolar. Notowania głównej pary walutowej świata wróciły w tym czasie do 1,13 USD, po czym nastąpiło kolejne odbicie.

Kolejny kraj ze spadkiem CPI

Ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do zniżkujących danych o inflacji konsumenckiej. Dziś do spadkowego grona dołączyła dynamika cen za naszą południową granicą. Tempo wzrostu w Czechach to aktualnie 1,8% r/r. Odczyt był spadkiem z 2,7% r/r. Prognoza wskazywała na 2,1% r/r. Po publikacji kurs korony do euro zwyżkował, co oznacza osłabienie czeskiej waluty. Słabości nie wskazał jednak kurs CZK/PLN, który w dniu dzisiejszym oscyluje przy 0,1713 PLN. Wygląda na to, że ważniejsza dla pary walutowej będzie jutrzejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami, cięcie ma wynieść aż 50 p.b. Stopa procentowa Polsce to aktualnie 5,75%. Czesi na tym poziomie byli rok temu w marcu. Ich aktualny poziom to 3,75%. Jeżeli różnica zostanie jutro istotnie zredukowana, będziemy świadkami wzrostu kursu. W przypadku mniejszego cięcia lub jego braku, kierunek powinien być odwrotny. Podobnie sytuacja powinna się kształtować na wykresach złotego do głównych walut. We wtorek o godzinie 14:30 kurs EUR/PLN wraca do 4,27 PLN, kurs USD/PLN to 3,77 PLN, notowania GBP/PLN doszły do 5,05 PLN, a kurs CHF/PLN wrócił na 4,57 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl