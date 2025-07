Bułgarzy dołączą do euro

Parlament Europejski zaakceptował wniosek Bułgarii o wejście do strefy euro. Brakuje tylko jednej zgody – samych Bułgarów, którzy nadal nie są pozytywnie nastawieni. W tle dwa braki zmian stóp procentowych i giełdy szukające nowych szczytów.

Dzień braku zmian stóp

We wtorek miały miejsca dwa posiedzenia banków centralnych. Rano poznaliśmy decyzję Banku Rezerwy Australii. Rynek oczekiwał obniżki z 3,85 proc. na 3,6 proc., jednak to się nie wydarzyło. Reakcją było umocnienie dolara australijskiego – jest to typowe dla sytuacji, w których inwestorzy spodziewali się spadku. Skoro prognozowano obniżenie stóp procentowych, to inwestorzy sprzedawali AUD, zakładając gorsze stopy zwrotu. Skoro jednak utrzymano je na niezmienionym poziomie, to po decyzji inwestorzy kupowali walutę, co doprowadziło do jej umocnienia. Drugim wczorajszym posiedzeniem była Rumunia. Kraj ten jednak ma nadal poważne problemy z inflacją. Dołek z ostatnich miesięcy wynosił 4,6 proc., co jest wyjątkowo wysokim poziomem jak na tempo wzrostu cen w Europie. Ostatnio zwiększył się do 5,4 proc., co tłumaczy, dlaczego Bank Narodowy Rumunii nie obniża stóp procentowych.

Giełdy szukają szczytów

Ostatnie dni na rynkach są bardzo korzystne dla indeksów giełdowych. Powodem jest oczekiwanie związane ze zmianą stóp procentowych. Inwestorzy poszukują w tej sytuacji inwestycji, których zwrot nie będzie zależny od rynkowych stawek kosztu pieniądza, dlatego zwracają się ku giełdom. Amerykańskie indeksy już teraz biją rekordy wszech czasów. Powodem jest tutaj dodatkowo słaby dolar. Inwestycja w tamtejsze indeksy przez wielu jest postrzegana jako inwestycja w giełdę i walutę.

Bułgaria dołączy do strefy euro

Wczoraj odbył się kolejny z małych kroków mających na celu wprowadzić Bułgarię do strefy euro. Mowa o akceptacji Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, w sondażach euroentuzjaści wcale nie przeważają. Wyniki badań opinii publicznej pokazują, że przeciwnicy nadal mają większość głosów, aczkolwiek od stycznia ich liczba wyraźnie spada. To właśnie lęk przed zwiększoną inflacją i brakiem niezależności w polityce jest głównym powodem niepokojów. Nie brakuje oczywiście kuriozalnych fake newsów. Nie wiadomo jak duży wpływ mają realne wątpliwości, a jaki teorie spiskowe. W kraju trwają jednak protesty przeciwko tej decyzji. Wśród dezinformacji warto wskazać na najciekawszy wątek mówiący o tym, że UE wymusi na obywatelach wydanie ich oszczędności. Na kursie waluty nie widać efektów tej decyzji, ale trzeba pamiętać, że jest on usztywniony od długich lat względem euro.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

20:00 – USA – protokół z posiedzenia FOMC (odpowiednika RPP).

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje