Kurs euro atakuje 4,35 zł

Złoty w ostatnich dniach wyraźnie traci. W poniedziałek kurs euro atakował 4,30 zł, wczoraj było to już 4,35 zł. Ropa drożeje w związku z obawą kolejnej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Kanada utrzymuje szybkie tempo obniżek stóp procentowych.

Słabość złotego

Polska waluta jest ostatnio wyraźnie w odwrocie. Powód? Przede wszystkim zasysanie kapitału za ocean na olbrzymią skalę. W odwrocie jest nie tylko polski złoty, ale również forint. Co ciekawe, w miarę stabilnie trzyma się czeska korona. Dobra dyspozycja czeskiej waluty stawia pod znakiem zapytania zrzucanie całej odpowiedzialności na USA. Warto natomiast zwrócić uwagę, że siła dolara jest dość specyficzna, bo nie jest to pojedynczy silny ruch, a kolejne drobne skoki dzień po dniu od ponad dwóch tygodni.

Ropa znów drożeje

Kolejne ataki na Bliskim Wschodzie spowodowały odbicie cen ropy. Czarne złoto jest obecnie trochę w potrzasku. Z jednej strony niepokój geopolityczny blisko rejonów, gdzie wydobywa się surowiec, z drugiej – rosnący w siłę dolar. Zwykle gdy dolar drożeje powoduje to spadek cen surowców. Wynika to z faktu, że ceny surowców w walutach krajowych utrzymują się w miarę stabilne. Dlatego – gdy dolar się umacnia, a cena spada – to w krajowej walucie zostajemy na zbliżonym poziomie. Obecne wzrosty cen spowodowały, że ropa jest najdroższa od niemal dwóch tygodni.

Kanada nie zwalnia tempa

Wielu analityków spodziewało się, że Kanada dostosuje tempo swoich obniżek stóp procentowych do tego, co dzieje się w USA. Tak się jednak nie stało. Bank Kanady obniżył stopy procentowe z poziomu 4,25 proc. na 3,75 proc.. Jest to bardzo duża różnica względem głównego partnera handlowego Kanady, jakim są Stany Zjednoczone. Warto zwrócić uwagę, że inflacja w Kanadzie spadła ostatnio do 1,6 proc. i jest zauważalnie niższa niż w USA (2,4 proc.). Jest też dodatkowy ważny element tej układanki. Kanada gra na osłabienie dolara kanadyjskiego względem dolara amerykańskiego. Od początku miesiąca dolar kanadyjski stracił niemal 3 proc. względem dolara amerykańskiego. To wpływa bardzo korzystnie na konkurencyjność kanadyjskiego eksportu.

W kalendarzu danych makroekonomicznych dzień odczytów indeksów PMI.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

