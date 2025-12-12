Nowe rekordy w Azji, najlepszy rok od 2019?

Wszystko wskazuje obecnie na dobrą końcówkę roku, potencjalnie możemy go zamknąć największym wzrostem globalnych rynków akcji od 2019 r. WIG20 zgodnie z naszymi oczekiwaniami umacnia się powyżej 3 tys. pkt.

Czwartkowa sesja rozpoczynała się na europejskich rynkach ostrożnie, ale od początku handlu na rynku kasowym spadające pierwotnie europejskie indeksy systematycznie i nieprzerwanie rosły, osiągając szczyty przed amerykańskim otwarciem. Wzrosty osiągnęły skalę od 0,11 proc. (DAX) do 0,63 proc. (IBEX). Ponownie wyraźnie drożało Novo Nordisk (+3,43 proc.), silnie rósł też Siemens (+2,68 proc.), bardzo dobrze zachowywały się należące do Stoxx 600 spółki finansowe (+0,87 proc.) i materiałowe (+1,04 proc.).

WIG20 zgodnie z naszymi oczekiwaniami umacnia się powyżej 3 tys. pkt., wczoraj drożał o 1,34 proc. sWIG80 zyskiwał 0,44 proc., bardzo słabo natomiast radził sobie spadający o 0,16 proc. mWIG40, któremu ciążyły Tauron (-2,22 proc.), Asseco (-1,40 proc.) i XTB (-2,15 proc.). Średnie spółki miały jednak też swoją gwiazdę – cyber_Folks rosło o 14,41 proc. po porozumieniu dotyczącym nabycia PrestaShop. Motorem WIG20 były Orlen (+1,63 proc.), LPP (+3,78 proc.) i banki.

S&P500 wzrosło w czwartek o 0,21 proc., NASDAQ stracił 0,25 proc. To w naszej ocenie i tak bardzo łagodny wymiar kary przy osunięciu Oracle o 10,83 proc.. Na minusie poza tracącą 0,55 proc. technologią zamykała się jedynie energetyka (-0,42 proc.). Wzrosty niektórych sektorów były naprawdę potężne – materiały zyskały koszykowo 2,23 proc., a spółki finansowe 1,84 proc. Spośród spółek Magnificent7 rosły jednak jedynie Microsoft (+1,03 proc.) i Meta (+0,40 proc.).

W godzinach porannych w Azji nie przestaje underperformować technologia, ale nie przeszkadza to giełdom dalekowschodnim w naprawdę wyraźnych wzrostach, którym przewodzi Hang Seng (+1,8 proc.). Azjatyckie rynki ciągną MSCI All-Country World Index na nowe rekordy, spodziewamy się, że także sesja w Polsce i Europie rozpocznie się od wzrostów. Wszystko wskazuje obecnie na dobrą końcówkę roku, potencjalnie możemy go zamknąć największym wzrostem globalnych rynków akcji od 2019 r.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

