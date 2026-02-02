Tąpnięcie na rynku metali szlachetnych

Kontrakty futures na indeksy europejskie sugerują ujemne otwarcie i zdyskontowanie spadkowej piątkowej sesji za oceanem. W tym tygodniu oczy inwestorów zwrócone będą na pierwsze wypowiedzi przyszłego szefa Fed, a także na sezon wynikowy, w szczególności raport Alphabetu, który zostanie opublikowany w środę.

Ubiegły tydzień na rynkach ponownie dostarczył inwestorom wielu emocji. Mimo to GPW przeszła przez ten okres suchą stopą – w skali tygodnia WIG zyskał nieco ponad 2 proc. W piątek sporym obciążeniem dla WIG20 była ponad 10-procentowa przecena KGHM. Połączenie dwóch czynników – odwołania prezesa spółki oraz gwałtownego spadku ceny srebra – wyraźnie odstraszyło inwestorów. W konsekwencji polski indeks blue chipów stracił podczas ostatniej sesji 0,63 proc.. Bardzo dobrze zachowała się przy tym druga linia spółek – mWIG40 zyskał 1,78 proc. przy stosunkowo dużej szerokości rynku. Gorszy rezultat osiągnął z kolei indeks małych spółek, który ostatecznie zakończył notowania kosmetyczną przeceną o 0,03 proc..

*Wydarzeniem dnia była gwałtowna wyprzedaż metali szlachetnych. Cena srebra w piątek zanurkowała o prawie 30 proc., z kolei złota o 10 proc. Nastroje na rynku zaczęły się pogarszać już po otwarciu czwartkowej sesji w USA. Gwałtowna przecena akcji Microsoftu mocno odbiła się na handlu algorytmicznym – mechanizmy kontroli ryzyka wymusiły wyprzedaż innych składników portfeli funduszy charakteryzujących się podwyższoną zmiennością, w tym również metali szlachetnych. Wydarzenie to pozostawiło bardzo głęboką rysę na rynku, który w ostatnim tygodniu wszedł w fazę „melt-up”. Nominacja Kevina Warsha na nowego szefa Fed nie pomogła w uspokojeniu sytuacji, choć w naszej ocenie przypisywanie temu wydarzeniu roli kluczowego bodźca do przeceny jest dużą przesadą. Znacznie większym problemem dla metali szlachetnych (szczególnie srebra) jest ogłoszenie w weekend przez CME kolejnego podwyższenia wymaganych depozytów zabezpieczających. O ile w przypadku złota uważamy, że przy podwyższonym popycie banków centralnych cena prędzej czy później powróci powyżej poziomu 5000 USD/oz, o tyle w przypadku srebra perspektywa powrotu powyżej 100 USD/oz nie jest już dla nas tak oczywista.

Biorąc pod uwagę perspektywę ostatniego tygodnia, nominacja Kevina Warsha na nowego szefa Fed była dla rynku niemałym zaskoczeniem. Przypomnijmy, że jeszcze tydzień temu mocnym faworytem był Rick Rieder. Uważamy, że przypisywanie przyszłemu szefowi Fed wyłącznie jastrzębich cech – co stało się bardzo popularne w obiegu medialnym – jest niesłuszne. Wprawdzie Warsh w okresie zasiadania w zarządzie Fed (2006–2011) dał się poznać jako osoba o jastrzębich poglądach, jednak w ostatnich latach uległy one istotnej zmianie. K. Warsh jest obecnie zwolennikiem niskich stóp procentowych oraz działań zmierzających w kierunku „uproszczenia bilansu Fed”. Szczególnie ciekawy wydaje się wątek bilansowy – nowy szef Fed chciałby, aby Rezerwa Federalna odeszła od ingerowania w rynek międzybankowy poprzez programy typu QE, a skupiła się na zarządzaniu płynnością za pośrednictwem kanału stóp procentowych. Trzeba przyznać, że taka zmiana byłaby niewątpliwie ogromnym wyzwaniem oraz procesem rozłożonym na lata.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich dominuje czerwień – Hang Seng traci prawie 3 proc., z kolei japoński Nikkei ok. 1 proc. Weekendowy zwrot w kierunku negocjacji na linii USA–Iran ciąży na notowaniach ropy naftowej, która tanieje o ponad 5 proc. Kontrakty futures na indeksy europejskie sugerują ujemne otwarcie i zdyskontowanie spadkowej piątkowej sesji za oceanem. W tym tygodniu oczy inwestorów zwrócone będą na pierwsze wypowiedzi przyszłego szefa Fed, a także na sezon wynikowy, w szczególności raport Alphabetu, który zostanie opublikowany w środę.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

