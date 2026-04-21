Co się wyłoni z negocjacyjnego chaosu?

EURUSD poradził sobie wczoraj dobrze po spadku w niedzielę wieczorem, ale dzisiaj od rana podaż znów dominuje. Pretekstem do umocnienia dolara może być niepewność, co do faktycznych rozmów USA-Iran jutro, ale i też kontekst dzisiejszych przesłuchań kandydata na szefa Fed w Senacie USA.

W zasadzie to do końca nie wiadomo, co dzieje się z wiceprezydentem USA J.D.Vance’m… Wczoraj miał lecieć do Pakistanu na negocjacje z Iranem, ale podobno nie poleciał i ma to zrobić dzisiaj. Prezydent Trump mówi o świetnym dealu dla Iranu, ale władze w Teheranie sugerują amerykańskiej ekipie negocjatorów „rozpakować walizki”. Premier Pakistanu, który jest mocno zaangażowany w pośredniczenie przy negocjacjach obu stron sugeruje konieczność wydłużenia rozejmu o kolejne dwa tygodnie, co nie jest zbytnio przyjmowane przez stronę amerykańską. Wojskowi po obu stronach deklarują gotowość do powrotu do walk, ale czekają na ruchy dyplomatów, ale ci na razie fundują chaos. Gazeta „Washington Post” podała za źródłami irańskimi, że w dużej mierze osiągnięto porozumienie, co do ogólnych warunków układu i tego rynki zdają się trzymać - że negocjacje będą trwać dalej, a rakiety i drony nie zaczną od jutra znów masowo latać w Zatoce Perskiej. Ale napięcia są wyczuwalne, chociaż inwestorzy zdają się odrzucać negatywne myśli. Wall Street zakończyła wczoraj handel niewielkim spadkiem, a notowania ropy wymazały część rannego odbicia. Dzisiaj rano uwagę zwraca lekkie podbicie dolara na szerokim rynku, co można wiązać z dzisiejszym przesłuchaniem Kevina Warsha w Senacie. W obecnej sytuacji makro nowy szef FED może „zagrać” bardziej elastycznie (nie deklarując się nazbyt „gołębio”), co niekoniecznie musi się spodobać inwestorom - podbicie dolara dzisiaj wieczorem może też negatywnie przełożyć się na rynki akcji (zwłaszcza spółki technologiczne, które są bardziej wrażliwe na „mowę” FED-u).

Zmiany na walutach nie są we wtorek duże, tak jak wspomniałem, amerykański dolar odbija, ale wyjątkiem jest NZD, który wyraźnie zyskał po publikacji wyższej od oczekiwanej dynamice inflacji CPI za I kwartał (0,9 proc. k/k i 3,1 proc. r/r) - to w tym momencie ustawia dość „jastrzębią” ścieżkę oczekiwań wobec polityki RBNZ. Na przeciwległym biegunie są AUD, SEK, czy EUR. W kalendarzu uwagę zwrócą dzisiaj dane ZEW z Niemiec o godz. 11:00, dynamika sprzedaży detalicznej w USA o godz. 14:30, oraz indeks podpisanych umów na sprzedaż domów w USA o godz. 16:00, choć o tej porze rynek będzie koncentrował się na informacjach z Senatu.

EURUSD - możliwość rozwinięcia korekty spadkowej?

Wczoraj EURUSD poradził sobie dobrze po spadku w niedzielę wieczorem, ale dzisiaj od rana podaż znów dominuje. Pretekstem do umocnienia dolara może być niepewność, co do faktycznych rozmów USA-Iran jutro (tarcia dalej są), ale i też kontekst dzisiejszych przesłuchań Kevina Warsha w Senacie USA. Wsparciem dla EUR nie jest indeks ZEW, który zdaje się obrazować narastającą panikę wśród niemieckich analityków w kontekście skutków wojny na Bliskim Wschodzie - w kwietniu spadł on do -17,2 pkt. po tym, jak załamał się w marcu. Tymczasem sprawy mogą się jeszcze pogorszyć, jeżeli cieśnina Ormuz nie zostanie szybko otwarta (a na to się nie zanosi).

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Technicznie patrząc korekta spadkowa mogłaby się rozwinąć nawet w okolice kluczowych wsparć przy 1,1665 bazujących m.in. na marcowym maksimum.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

