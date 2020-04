Ruszył najważniejszy sezon wyników na Wall Street od lat

Inwestorzy na rynku akcji ze zniecierpliwieniem czekali na ten dzień.

To właśnie dziś, 14 kwietnia, rozpoczyna się sezon publikacji wyników spółek za pierwszy kwartał 2020 r. Kwartał, który w pewnym stopniu pokaże, jak i czy istotnie na wyniki amerykańskich gigantów wpłynęła epidemia koronawirusa. Oczywiście wpływ ten będzie rozłożony na dwa kwartały, ponieważ kwiecień, czyli początek drugiego kwartału, również będzie mocno dotknięty obostrzeniami w gospodarce USA.

Przewidywania co do rezultatów spółek są bardzo różne i chyba w obecnej sytuacji nie można do nich przykładać zbyt dużej wagi. Każdy rezultat jest równie prawdopodobny. Amerykanie, jak na nich przystało, są jednak optymistami. Notowania głównych indeksów giełdowych rozpoczęły wtorkową sesję na plusach. Indeks S&P 500 wzrósł na otwarciu o 1,7 proc., indeks Nasdaq Composite zwyżkował o 2 proc., a DJIA powędrował w górę o niecałe 2 proc.

Mimo że zyski JPMorgan Chase i Wells Fargo spadły w pierwszym kwartale, ponieważ oba banki przeznaczyły miliardy dolarów na pokrycie potencjalnych strat kredytowych z powodu pandemii, to inwestorzy nie doprowadzili do istotnej wyprzedaży akcji. To pogorszenie wyników było poniekąd w cenach, gdyż akcje banków spadały już wcześniej o kilkadziesiąt procent.

Pozytywnie zaskoczyła z kolei spółka Johnson & Johnson. Zysk za pierwszy kwartał wzrósł i wyniósł 5,8 mld USD, czyli 2,17 USD na akcję, w porównaniu z 3,75 mld USD, czyli 1,39 USD na akcję, w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Skorygowane zyski wyniosły 2,30 USD za akcję, w porównaniu do oczekiwań na poziomie 2,01 USD. Światowa sprzedaż wzrosła o 3,3% do 20,69 mld USD w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przekraczając 19,73 mld USD przewidywanych przez analityków. Z kolei sprzedaż w USA wzrosła o 5,6% do 10,7 mld USD. Co więcej, spółka poinformowała, że podnosi kwartalną dywidendę o 6,3 proc. do 1,01 USD na akcję.

Dziś również warto zwrócić uwagę na spółkę Amazon. Cena akcji spółki Jeffa Bezosa odnotowała nowy rekord wszech czasów podczas sesji. To wszystko dzięki ogromnemu wzrostowi zapotrzebowania na usługi firmy oraz bardzo istotnemu i szybkiemu wzrostowi branży e-commerce. Za jedną akcję AMZN należy zapłacić ponad 2233 USD.

Jutro poznamy wyniki m.in. Bank of America, Citigroup czy Goldman Sachs.