Emocje wciąż potrafią dominować

Czas SNB właśnie się skończył, czas EBC skończy się w tym tygodniu, a czas Fed, Bank of Japan i Bank of England skończył się już w 2014 r. Wkraczamy w nową rzeczywistość: ruch SNB stanowił faktyczną zmianę paradygmatu. Nie jesteśmy już w stanie postrzegać banków centralnych, rynków i polityki „przeciągania i udawania” w tym samym świetle, co jeszcze w zeszłą środę (w przeddzień decyzji SNB).