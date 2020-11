Wzrosty tracą impet

Wtorkowa sesja na przyniosła na kontynencie potwierdzenie wzrostów z poniedziałku, większość europejskich indeksów dotarła do intraday’owych maksimów z poprzedniego dnia lub je wybiła. WIG20 wzrósł o 0,8%, mWIG40 o 1,3%, a sWIG80 o 0,4%. Problemem dla warszawskiego parkietu stało się Allegro, którego notowania spadały o 8,7%, bardzo poważnie redukując skalę zwyżek w pierwszym szeregu spółek, ale sesja upłynęła pod znakiem niezwykle mocnego odbicia w sektorze bankowym, który zyskał 6,4%, podążając śladem reszty kontynentu, wspierany przez lepsze od oczekiwań wyniki za 3Q2020.

Pod nieobecność Polski i przy nieco ograniczonej aktywności na wielu istotnych rynkach (USA, Kanada i Francja) giełdy dalej rosły w środę, lekceważąc m.in. rekordy wywołanych koronawirusem przypadków śmiertelnych we Włoszech i we Francji. Było to możliwe m.in. dzięki pozytywnym informacjom z Brukseli, gdzie przyspiesza kwestia ustalenia nowego budżetu i akceptacji planu pomocowego pomimo sprzeciwu Polski i Węgier wobec powiązania wypłaty środków z praworządnością.

W USA ostatnią słabość odreagowywał sektor technologiczny, NASDAQ wzrósł o 2,0% przy zwyżce S&P500 o 0,8% i notującym lekkie spadki DJIA. Wprawdzie Joe Biden ogłasza kolejne inicjatywy, ale nie mają one dużego znaczenia tak długo, jak długo prezydent Trump nie uzna wyniku wyborów, a na to się na razie nie zapowiada, szczególnie, że Partia Republikańska wydaje się przynajmniej chwilowo popierać jego konfrontacyjne podejście.

W godzinach porannych na rynkach azjatyckich dominują lekkie spadki, kontrakty futures sugerują ujemne otwarcie w Europie. Mimo świeżych rekordów ofiar śmiertelnych w wielu krajach Bloomberg zwraca uwagę, że w UE widać pierwsze sygnały wypłaszczania się krzywej zachorowań w najbliższym czasie. Dzień urozmaicą wystąpienia bankierów centralnych, m.in. C. Lagarde i J. Powella.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion