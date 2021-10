MRiRW: Polska podpisała z Palestyną memorandum o współpracy

Memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa podpisali podczas targów Polagra ministrowie rolnictwa Polski i Palestyny - przekazał w poniedziałek resort rolnictwa i rozwoju wsi. Dotyczy ono m.in. wymiany nowoczesnych technik, praktyk laboratoryjnych oraz bezpieczeństwa żywności i pasz

Wyniki wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi między Polską a Palestyną nie są w pełni zadawalające - ocenił, cytowany w komunikacie resortu, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Według niego w tym obszarze jest duży potencjał wzrostu. „Szczególnie z uwagi na uzupełnianie się produkcji rolnej w naszych krajach” – podkreślił Puda.

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas rozpoczętych w poniedziałek targów Polagra spotkały się delegacje polskiego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rolnictwa Palestyny. Przewodniczący strony polskiej minister Grzegorz Puda rozmawiał z ministrem rolnictwa Palestyny Rijadem al-Atari. W trakcie spotkania omówiono m.in. stan wzajemnej współpracy i kwestie dostępu do rynku palestyńskiego dla produktów rolno-spożywczych z Polski oraz możliwości rozwoju wymiany handlowej - poinformowano.

Podsumowaniem dwustronnych rozmów było podpisanie memorandum o porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Rolnictwa Palestyny o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Jestem przekonany, że stanie się ono impulsem do pogłębienia naszych kontaktów dotyczących sektora rolno-spożywczego – wskazał Puda.

Jak przekazano, memorandum obejmuje m.in. współpracę w dziedzinie rolnictwa (genetyka, technologie, nowoczesne techniki rolnicze), wymianę praktyk laboratoryjnych, ekspertów z dziedziny zdrowia zwierząt czy bezpieczeństwa żywności i pasz.

W ramach memorandum przewidziano też intensyfikację współpracy w dziedzinie weterynarii i zwiększanie potencjału palestyńskich służb weterynaryjnych. Wskazano też na rozwój zasobów lądowych i wodnych (rekultywacja gruntów i pozyskiwanie wody) oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych, działalności diagnostycznej czy środków i porozumień dla osiągnięcia sprawnego funkcjonowania całego łańcucha bezpieczeństwa żywności. Współpraca ma też dotyczyć promocji dwustronnego handlu rolnego między Palestyną a Polską.

Jak wskazało MRiRW, Polska ma dodatnie saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Palestyną. W 2020 r. wyniosło ono ponad 11,7 mln euro i „wobec marginalnego importu z Palestyny stanowi również kwotę eksportu”. Z kolei wartość eksportu towarów rolno-spożywczych do Palestyny wzrosła w 2020 r. o 32 proc. w stosunku do 2019 r., do poziomu prawie 11,7 mln euro.

Wśród głównych produktów eksportowanych do Palestyny w 2020 r. znalazły się: wody, w tym wody mineralne i wody gazowane (wzrost wartości eksportu o 10 proc. rdr); czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (wzrost o 50 proc.); chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka (wzrost o 30 proc.); mięso wołowe mrożone (blisko 3 krotny wzrost). Według resortu towary te stanowiły 81 proc. wartości całego eksportu rolno-spożywczego z Polski do Palestyny w 2020 r.

W okresie I-VII 2021 r. Polska odnotowała dodatnie saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Palestyną w wysokości 5,8 mln euro.

PAP/mt

Czytaj też: Śledztwo ws. przejęcia działek na Saskiej Kępie przedłużone