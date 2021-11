Na portalu EndGame: Udany powrót GTA?

Czy remastery GTA spełniają pokładane w nich oczekiwania? EndGame odpowiada!

Jak czytamy w recenzji na portalu EndGame:

GTA trafił ten sam syndrom, co niedawny remaster Diablo 2. Ci, którzy znają te gry, którzy spędzili z nimi niegdyś spore godziny, owszem, chętnie wrócą do tego świata ale po kilku godzinach raczej zeń odpadną, zauważając, że nie ma tam, poza fajnie odświeżoną grafiką, nic nowego. Najbardziej poszkodowana w tym względzie jest San Andreas, która z racji świadomości technologicznych postępów jakie dokonały się w GTA V mocno traci. Los Santos, w porównaniu do gigantycznej, pięknej i żywej metropolii znanej z “piątki”, jest po prostu puste, blade i brzydkie. To co lata temu zapierało dech w piersiach, dziś wywołuje uśmiech, ale raczej zachęca do reinstalacji GTA V, niż kontynuowania rozgrywki. A szkoda, bo późniejsze miasta San Fierro i Las Venturas wyglądają akurat kapitalnie i wykonywanie misji dziejących się tam jest niebywałą przyjemnością!