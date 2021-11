SG zapobiegła dwóm próbom siłowego przekroczenia granicy

Straż Graniczna zapobiegła ostatnio dwóm próbom siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Jak podała SG, strona białoruska kierowała w kierunku polskich służb oślepiające światło. Niektórzy cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich funkcjonariuszy.

Jak przekazała PAP rzecznik SG ppor. Anna Michalska, do jednej z prób forsowania granicy doszło we wtorek ok. godz. 23 w Dubiczach Cerkiewnych. „Była to grupa około 100 osób, z czego 50 z nich bardziej agresywnie próbowało forsować granicę” – powiedziała Michalska.

Do drugiej próby doszło ok. godz. 18 na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Jak powiedziała rzeczniczka, agresywna grupa ok. 50 osób próbowała siłowo przedostać się do Polski. „Strona białoruska kierowała w naszą stronę oślepiające światło z użyciem lasera koloru zielonego” – powiedziała rzecznik SG. Na Twitterze dodano, że cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.

„Obu próbom zapobiegliśmy. Nikt nie przedostał się w głąb Polski” – dodała Michalska.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 5,5 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.

PAP/kp