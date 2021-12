Polska przyjazna rodzinom

Naszą odpowiedzią na wyjście z kryzysu po pandemii, impulsem do rozwoju na kolejne lata, jest Polski Ład. To połączenie rozwiązań prorodzinnych, prospołecznych i prorozwojowych, kompleksowy pakiet działań, w których centrum stoi rodzina – stwierdza Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Na początku 2020 r. nie mogliśmy jeszcze przypuszczać, że pandemia koronawirusa będzie towarzyszyła nam tak długo, będzie oddziaływała na tak ogromną skalę na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. To czas, który zmienił naszą perspektywę patrzenia w przyszłość, zarówno tę indywidualną, jak i wspólną, globalną. Dla nas jako rządzących od samego początku było jasne, że musimy robić, co w naszej mocy, by chronić zdrowie i życie Polaków, ale też miejsca pracy, wspierać przedsiębiorców. Naszym priorytetem było i jest zapewnienie bezpieczeństwa – bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa – absolutnie każdemu. Te działania okazały się skuteczne, udało się uratować miliony miejsc pracy, do polskich firm trafiły miliardy złotych wsparcia ze strony państwa. To pozwoliło uniknąć zapaści na rynku pracy, ale przede wszystkim uchronić polskie rodziny przed wieloma dramatami związanymi z utratą zatrudnienia w tym trudnym czasie walki z pandemią. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej spadek polskiego PKB w 2020 r. wyniósł zaledwie 2,7 proc. To trzeci najlepszy wynik gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Optymistyczne są także najnowsze prognozy, z których wynika, że polska gospodarka ma szansę poradzić sobie z kryzysem najlepiej spośród wszystkich gospodarek w UE. Do tego dochodzi także wynegocjowane dzięki naszemu rządowi dodatkowe 770 mld zł unijnych środków, na których skorzystają wszyscy Polacy – rodziny, pracownicy, przedsiębiorcy, młodzi i seniorzy. To gigantyczne środki w ramach budżetu Wieloletnich Ram Finansowych oraz z instrumentów Funduszu Odbudowy.

Polski Ład, rodzina w centrum życia

Ale to nie wszystko. Naszą odpowiedzią na wyjście z kryzysu po pandemii, impulsem do rozwoju na kolejne lata, jest Polski Ład. To połączenie rozwiązań prorodzinnych, prospołecznych i prorozwojowych, kompleksowy pakiet działań, w których centrum stoi rodzina. Wyznacza kierunki, które mają nas zbliżyć do standardów życia Europy Zachodniej. Proponujemy m.in. reformę podatkową, zmiany w polityce mieszkaniowej, korzystne regulacje na rynku pracy, a także rozwój różnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wiemy, jak ważne są to kwestie, bez tego nie moglibyśmy mówić o budowaniu przyszłości Polski prawdziwie przyjaznej rodzinom, obywatelom.

Rodzina od samego początku jest naszym absolutnym priorytetem. Tworzymy rozwiązania z jednej strony sprzyjające poprawie warunków i jakości życia rodzin, a z drugiej – zachęcające do podejmowania decyzji o powiększeniu czy założeniu rodziny. Służą temu nie tylko programy bezpośredniego wsparcia finansowego, jak Rodzina 500+ czy Dobry Start. Do tego dochodzi też wspieranie rozwoju opieki żłobkowej, łatwiejszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym. I wiele, wiele innych.

Nie zapominajmy także o Strategii Demograficznej, która ma wyznaczać kierunki działań w tym obszarze do 2040 r. Wszelkie badania wskazują, że Polacy najwyżej cenią rodzinę, że chcą mieć dzieci – musimy jednak ich w tym wspierać, musimy likwidować bariery stojące dzisiaj przed przyszłymi i potencjalnymi rodzicami.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i żłobek w każdej gminie

Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle istotną dla rodziców – zarówno tych mieszkających w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód. To w sumie 12 tys. zł. Rodzice sami zdecydują, czy pieniądze przeznaczą na opłacenie żłobka, niani czy może samodzielnej opieki nad maluszkiem.

Ale to nie wszystko. Chcemy, by w każdej gminie powstał żłobek. Dlatego od przyszłego roku zwiększymy nakłady na program Maluch+ z 450 mln zł do aż 1,5 mld zł rocznie. Dofinansujemy rodzicom również koszty pobytu dziecka w żłobku.

Reforma mieszkalnictwa, reforma podatkowa

Ogromne znaczenie dla poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa rodzin ma także kwestia mieszkalnictwa, a brak własnego lokum jest jedną z największych barier w podejmowaniu decyzji o powiększeniu czy założeniu rodziny w ogóle. Chcemy, by to się zmieniło – ma temu służyć program Mieszkanie bez wkładu własnego oraz umożliwienie budowy domów jednorodzinnych do 70 m2 na podstawie zgłoszenia.

Z kolei proponowane rozwiązania podatkowe – zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł – są korzystne zwłaszcza dla rodzin i małżonków rozliczających się wspólnie. Przykładowo rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto miesięcznie – gdy rozliczą się wspólnie – zyska prawie 4 tys. zł rocznie. To realna i wymierna korzyść.

Wsparcie dla osób starszych

Polski Ład to także wiele rozwiązań dla osób starszych. W ramach reformy systemu podatkowego od emerytury i renty do 2,5 tys. zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2 tys. zł rocznie więcej. Na reformie zyska 91 proc. emerytów i rencistów, a 65 proc. z nich nie zapłaci podatku.

To naturalnie tylko wybrane rozwiązania, które znalazły się w Polskim Ładzie – pierwszym tak szerokim i kompleksowym programie skierowanym do rodzin, do klasy średniej, do osób starszych. Ale nie tylko, skierowanym tak naprawdę do każdego. To lepsza przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń. To nasz kierunek na kolejne lata.

Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej

