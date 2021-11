Cyfrowe innowacje tworzą przyszłość

Rewolucja technologiczna oparta na badaniach nad sztuczną inteligencją i transformacja cyfrowa przemysłu będą w dużej mierze decydować o gospodarczym oraz społecznym rozwoju Polski. Mogą się także okazać kluczowe w wychodzeniu gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią - stwierdza dr inż. Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest od wielu lat kluczowym krajowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz społecznych. Jesteśmy też Centrum najnowszej wiedzy i rzetelnych informacji na ich temat. Uważnie śledzimy i analizujemy najnowsze światowe trendy technologiczne oraz pojawiające się cywilizacyjne wyzwania, aby inicjować i realizować przedsięwzięcia, które w dłuższej perspektywie przyczyniają się do rozwoju kraju czy też pomogą się uporać z kryzysem spowodowanym pandemią.

Globalny wyścig w rozwoju technologii AI

Jednym z takich światowych trendów jest rozwój badań nad sztuczną inteligencją, a wyzwaniem – zastosowanie ich wyników w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego. Sztuczna inteligencja (z ang. artificial intelligence, AI) wskazywana jest bowiem jako jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju technologicznego, który w najbliższej przyszłości będzie miał coraz większy wpływ na konkurencyjność krajowych gospodarek na arenie międzynarodowej oraz dobrostan społeczeństw. Technologia łącząca dane, ich przetwarzanie, algorytmy i moc obliczeniową już dziś znajduje zastosowanie w wielu branżach, m.in. w medycynie, energetyce, transporcie, rolnictwie, telekomunikacji, branży informatycznej, edukacji, finansach, w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju. Wśród zrealizowanych w ramach programów NCBR i dofinansowanych z Funduszy Europejskich oraz innych źródeł rozwiązań, które są wprowadzane na rynek, już dziś można znaleźć takie projekty, które wykorzystują technologię AI np. do sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową miast; ochrony kont użytkowników w bankowości elektronicznej; testowania podzespołów elektronicznych dedykowanych dla branży motoryzacyjnej czy prowadzenia sprzedaży dostosowanej do potrzeb klienta w automatycznym bezobsługowym sklepie.

Żeby jednak odnieść sukces w globalnym wyścigu wykorzystania technologii AI, trzeba stworzyć cały ekosystem sprzyjający rozwojowi badań nad sztuczną inteligencją – połączyć kształcenie w kraju wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie, sięganie po najlepsze praktyki ze świata, ze wsparciem skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Polska marka sztucznej inteligencji

Ważnym elementem tego ekosystemu jest nowo powołana spółka IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR. Jej celem jest zwiększenie potencjału badawczo -rozwojowego i innowacyjnego w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. IDEAS dbał będzie także o podniesienie poziomu kompetencji kadry naukowej, zwiększenie liczby prac naukowych i rozwojowych (przede wszystkim dotyczących tematyki AI) oraz lepszą współpracę naukowców z biznesem.

IDEAS NCBR ma być silnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który skupia w jednym miejscu naukowców i praktyków, dzięki czemu zapewnia wymianę doświadczeń, a w wieloletniej perspektywie kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Co jednak najważniejsze, to IDEAS NCBR ma tworzyć przyszłość rozwoju polskiej sztucznej inteligencji. Tematy podejmowane przez IDEAS NCBR będą dotyczyć rozwijania technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3–5 lat, a nie metod, które już teraz są w użyciu. W agendzie badawczej w obszarze AI i ekonomii cyfrowej przewidziane są takie zagadnienia jak: inteligentne zdrowie, inteligentne algorytmy ekonomiczne, badania w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów. Ważnym obszarem działalności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów przez współtworzenie spółek spin-off. Będą one mogły liczyć na dalsze wsparcie ze strony NCBR z pomocą wielu narzędzi zawartych w portfolio działań Centrum.

NCBR podejmuje także inne działania sprzyjające rozwojowi sztucznej inteligencji w Polsce. To na przykład program INFOSTRATEG, który wspiera tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce; czy przedsięwzięcie „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, realizowane wspólnie z Narodowym Centrum Nauki. W ramach tego działania przy polskich ośrodkach naukowych i akademickich powstaną trzy centra badawcze, kierowane przez naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym się dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym w obszarze AI. Wszystkie te działania mają w efekcie zbudować silną polską markę sztucznej inteligencji. Dlaczego to takie ważne?

Przyśpieszona transformacja cyfrowa w czasach post-COVID

Rozwój technologii AI zdecyduje w dużym stopniu o powodzeniu transformacji cyfrowej przemysłu. Jest ona niezbędna, jeśli przedsiębiorstwa chcą konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparcie tych technologicznych zmian ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarki w czasach post-COVID. Pandemia z jednej strony wymusiła przyśpieszoną transformację cyfrową wielu sektorów gospodarki, administracji, a z drugiej strony pokazała, że poziom digitalizacji, cyfrowa innowacyjność, rozwinięte narzędzia zapewniające cyberbezpieczeństwo często decydowały o tym, jak szybko po pierwszym uderzeniu pandemii firmy oraz inne organizacje były w stanie odpowiedzieć na kryzys i dalej działać. Warto zauważyć, że koronakryzys nie sparaliżował całej gospodarki, ale pobudził do działania te przedsiębiorstwa, które szybko mogły przenieść swoją aktywność w sferę cyfrową. Szczególnie aktywny był sektor start-upów. W ostatnim czasie mogliśmy obserwować rozwój tych z obszaru telemedycyny, edukacji, cyberbezpieczeństwa czy gamingu.

Z pewnością odpowiedzi na pytanie zawarte w podtytule tegorocznego „Polskiego Kompasu” – „Projekt Polska Plus – jak wrócić z kryzysu na ścieżkę rozwoju?” może być kilka. Jedna z nich brzmi: poprzez wspieranie rozwoju cyfrowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem budowania ekosystemu dla rozwoju badań nad sztuczną inteligencją i wdrażania ich wyników.

dr inż. Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

