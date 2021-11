Bądźmy mądrzy cyfrowo przed szkodą

Integracja cyfrowa znakomicie wspiera społeczno-gospodarczy wzrost. To szczególnie istotne dziś, gdy rozmawiamy o drogach wychodzenia ze spowolnienia spowodowanego pandemią koronawirusa – pisze Julien Ducarroz prezes Orange Polska SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Gdy niedawno miałem okazję rozmawiać z prof. Muhammadem Yunusem, ekonomistą, który został wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla, opowiadał mi o swoich doświadczeniach z lat 90. ubiegłego wieku, kiedy w rodzinnym kraju walczył z wykluczeniem telekomunikacyjnym na obszarach wiejskich. Polska jest dziś w zupełnie innym momencie dziejowym i kontekście gospodarczym, jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej, a dochód rozporządzalny gospodarstw domowych staje się coraz wyższy. Korzystamy z dokumentów w aplikacji, e-recept, robimy zakupy przez internet, a prawie 20 mln Polaków korzysta z bankowości elektronicznej. Jednak myśl przyświecająca zarówno tamtym wysiłkom, jak i naszym dzisiejszym planom oraz próbom, jest zbieżna – aby myśląc o wzroście gospodarczym, nie pozostawiać żadnej grupy, żadnej społeczności na jego marginesie.

Znaczenie cyfrowej integracji dobitnie pokazały pandemia koronawirusa i towarzyszące jej lockdowny. Jako społeczeństwo zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia wielu dziedzin aktywności do świata cyfrowego z dnia na dzień, w wielu przypadkach – bez wcześniejszego przećwiczenia takiego scenariusza. Ostatnie dwa lata to bez wątpienia czas skłaniający do ponownej refleksji nad wykorzystaniem technologii w edukacji oraz innych usługach publicznych, ale też – szerzej – w życiu społecznym. Z jednej strony mogliśmy zobaczyć, jak internet wspierał w tym trudnym czasie więzi społeczne, pozwalając pozostać w bezpiecznym kontakcie z bliskimi, czy pomagał przetrwać drobnym przedsiębiorcom, którzy częściej decydowali się na wykorzystanie go w swojej działalności. Z drugiej – ujrzeliśmy prawdziwe oblicze cyfrowego wykluczenia. Dziś brak dostępu do sieci i kompetencji pozwalających na sprawne korzystanie z niej to nie tylko kwestia ograniczonego wyboru, jeśli chodzi o rozrywkę. To realne ograniczenie możliwości rozwoju – trudniejszy dostęp do edukacji, rynku pracy czy usług publicznych. To tutaj przebiega nowa linia podziału społecznego. Polska pozostaje w trzeciej dziesiątce rankingu DESI, analizującego postępy państw Unii Europejskiej w zakresie cyfryzacji.

Tymczasem technologie niosą ogromny potencjał dla rozwoju, zarówno od strony makroekonomicznej, jak i z perspektywy rynku pracy. Nie ma mowy o nowoczesnej sieci bez ogromnych inwestycji. To środki, które zostają tutaj, w kraju, trafiają do polskich firm, współtworzą PKB. W Orange od lat prowadzimy największy w historii firmy program inwestycyjny – budowę superszybkiej sieci światłowodowej. Co roku tylko na ten cel przeznaczaliśmy nawet 800 mln zł z niemal 2 mld zł inwestowanych w nasze sieci i usługi. Łącznie w ostatnich latach nakłady inwestycyjne na rozbudowę światłowodów doprowadzanych bezpośrednio do domów, mieszkań i firm to już prawie 3,9 mld zł. Dzięki tym inwestycjom i zakupom co roku tworzy się nawet 40 tys. miejsc pracy.

Również infrastruktura, która w ten sposób powstaje, przyczynia się do rozwoju – to uniwersalna prawidłowość. British Telecom ocenia, że w ubiegłym roku dodał do brytyjskiego PKB 24 mld funtów, a firma generuje 1 funt z każdych 75 funtów wytworzonych w brytyjskiej gospodarce. Z kolei Telefónica podaje, że dzięki jej działalności hiszpański PKB wzrósł o 1,3 proc. w 2020 r. W Polsce jest podobnie. Odwołując się do konkretów i naszej, krajowej sytuacji, szacujemy, że dzięki internetowi od Orange Polska potencjalny PKB Polski wzrósł w latach 2004–2020 o 8,7 proc. To nawet 100 mld zł. Dzięki dostępowi do szybkiego internetu powstają nowe usługi i nowe zawody. Dziś stoimy u progu kolejnej zmiany technologicznej – 5G. To szansa, której nie wolno przespać, bo ta nowa generacja sieci mobilnej pomoże wykreować zupełnie nowe produkty i usługi, do których tworzenia i obsługi potrzebni będą cyfrowi specjaliści. Już dziś na rynku brakuje ekspertów w praktyce zajmujących się chociażby Internetem Rzeczy. To kompetencje przyszłości, do których powinniśmy się przygotowywać, również z myślą o pokoleniach wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dla dzisiejszych nastolatków internet to coś naturalnego, to świat, który rozumieją. Warto wykorzystać to w edukacji, by była nie tylko angażująca, pomagająca rozwijać pasje, lecz by realnie przygotowywała do życia w coraz bardziej cyfryzującym się świecie. Potrzebę i głód nowych kompetencji obserwujemy bezpośrednio, podczas realizacji programów Fundacji Orange. Fundacja pracuje z uczniami i młodymi Polakami, ale działa też na rzecz edukacji nauczycieli, chociażby w ramach jednego z najszerszych projektów upowszechniających cyfrowe umiejętności wśród tej grupy zawodowej, obejmującego 75 tys. nauczycieli.

Chcąc budować Polskę przyszłości, musimy już dziś działać z myślą o tej przyszłości. Stawiać na nowoczesne technologie i związane z nimi kompetencje. Traktować je nie jako odrębny byt, jeden z sektorów gospodarki, ale jako integralną część podejścia do usług publicznych, edukacji, rynku pracy. Tylko w ten sposób możemy skutecznie wrócić na ścieżkę rozwoju.

Do tego wszystkiego potrzebna jest spójna strategia, oparta na wspieraniu rozwoju kluczowej infrastruktury i upowszechnianiu kompetencji – w sposób włączający lokalne społeczności. Tak, aby perspektywa wzrostu umożliwianego przez nowoczesne technologie była dostępna dla każdego. Dziś, bazując na doświadczeniach z czasu pandemii, mamy na czym budować. Polska gospodarka relatywnie dobrze przeszła przez miesiące światowego spowolnienia. Nowa agenda Unii Europejskiej oraz Fundusz Odbudowy wspierają mądre wykorzystanie technologii na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, dostrzegając tu znaczący potencjał. Dziś możemy być mądrzy przed szkodą – wykorzystać szanse rozwojowe, zanim będzie za późno.

Julien Ducarroz prezes Orange Polska SA

