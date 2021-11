Microsoft: Możemy stworzyć naród cyfrowych zwycięzców

Pomimo luki kompetencyjnej, z którą zmaga się wiele europejskich firm, Polska jest atrakcyjnym krajem dla osób pracujących w środowisku cyfrowym. Przyczynia się do tego m.in. liczba inwestycji w ośrodki badawczo-rozwojowe, która plasuje nas w czołówce krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wynika z przygotowanego przez Microsoft „Indeksu Cyfrowej Przyszłości”

Przygotowany przez Microsoft Indeks Cyfrowej Przyszłości, który na podstawie analizy danych określa postępy w digitalizacji krajów, ujawnił, że bardziej zaawansowane cyfrowo państwa osiągają lepsze wskaźniki ekonomiczne i społeczne.

Nasza analiza danych wykazała, że podnoszenie umiejętności cyfrowych prowadzi do wyższej produktywności i wyższych średnich wynagrodzeń, co jest odpowiedzią na dwa problemy, z którymi zmaga się wiele krajów i firm w regionie. Przedsiębiorstwa mogą się do tego przyczynić poprzez podnoszenie i zmianę kwalifikacji swoich pracowników. Im więcej umiejętności cyfrowych będzie posiadał każdy pracownik, tym więcej może wnieść do swojej organizacji. Europa Środkowo-Wschodnia posiada niesamowite talenty, a inwestując w ludzi i ich umiejętności w takim samym stopniu, jak w technologie, możemy stworzyć naród cyfrowych zwycięzców. Dlatego w naszych planach inwestycyjnych - takich, jak w Polsce i Grecji - to umiejętności zawsze odgrywają kluczową rolę - powiedział prezes Microsoft na Europę Środkowo-Wschodnią Philippe Rogge, cytowany w komunikacie.

Microsoft w maju 2020 roku ogłosił plan inwestycyjny o wartości 1 mld USD w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Jednym z jego głównych założeń, obok budowy regionalnego centrum przetwarzania danych, jest przeszkolenie 150 tys. osób z zakresu specjalistycznych kompetencji IT. Jak podała firma we wrześniu tego roku, budowa data center w okolicy Warszawy idzie zgodnie z planem, a realizacja programów szkoleniowych przyspieszyła trzykrotnie. W efekcie Microsoft w 16 miesięcy wywiązał się z zobowiązania, a dzisiaj planuje przeszkolić kolejne 150 tys. specjalistów IT. Jak wskazuje firma, podnoszenie kompetencji cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, dlatego też jest jednym z głównych elementów inwestycji w Polsce.

W wielu obszarach kraje i przedsiębiorstwa Europy Środkowo-Wschodniej są tak samo rozwinięte cyfrowo, jak państwa cyfrowej czołówki. Natomiast w innych dziedzinach wciąż istnieje ogromna szansa i potencjał na transformację i płynące z niej korzyści. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, cały region może osiągnąć więcej, budując cyfrową przyszłość oraz większą konkurencyjność całej wspólnoty - stwierdził Rogge.

Na ogólne wyniki gospodarcze i społeczne krajów największy wpływ mają inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz pozycja biznesu w rankingu konkurencyjności cyfrowej. Natomiast z większą innowacyjnością i produktywnością szczególnie mocno związany jest poziom wykorzystania chmury. Innymi słowy, przedsiębiorstwa cyfrowe są motorem napędowym postępu. Jednak nie tylko wydatki na technologię mają znaczenie - aby odnieść sukces, firmy powinny również traktować priorytetowo umiejętności cyfrowe, przywództwo uwzględniające technologie cyfrowe oraz hybrydową kulturę pracy - czytamy w komunikacie.

Wraz ze wzrostem liczby specjalistów IT wśród pracowników, rośnie innowacyjność i wydajność przedsiębiorstw. Jednak nie tylko pracownicy IT potrzebują odpowiednich umiejętności. Na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa już teraz ogromny wpływ ma obeznana z technologią kadra kierownicza, podano także.

Przeprowadzona analiza danych wykazała, że wyższy poziom umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej osób pełniących funkcje kierownicze wiąże się ze zwiększoną konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Stawiający na cyfryzację dyrektorzy są bardziej skłonni do podejmowania decyzji, które pozwolą im uzyskać większą wartość strategiczną dzięki technologiom. Transformacja firm w postępowe przedsiębiorstwa patrzące z odwagą w przyszłość pomaga nie tylko zatrzymać utalentowanych pracowników w regionie, ale również przyciągnąć ludzi, którzy wracają do nas po zdobyciu doświadczenia za granicą. Bezczynność nie jest rozwiązaniem. Biznes musi się digitalizować lub pogodzić z tym, że zostanie w tyle za konkurencją - stwierdzono również.

ISBnews, mw