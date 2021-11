Wyniki CD Projektu: Sukces czy zawód?

WIG20 i WIG przez większą część dnia pozostawały ok. 0,4 proc. pod kreską, po trzech wzrostowych sesjach, jednak na koniec dnia zdołały poprawić rekordy z poprzedniej sesji. Choć mocno traciło Allegro, to wzrosty LPP i CD Projektu pozwoliły WIG20 wyznaczyć nowe 3-letnie maksimum. WIG zbliżył się do poziomu 75 tys. pkt i poprawił historyczny szczyt