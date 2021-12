Krytyka władz Warszawy. Tym razem za świąteczny plakat

Czy świąteczne plakaty mogą skojarzyć się z „Je*ać PiS”? Okazuje się, że tak. Udowodniły to władze Warszawy w mediach społecznościowych

Dział marketingu stołecznego ratusza przygotował świąteczny plakat pod hasłem „Warszawa. Każdemu, bez wyjątków, wszystkiego dobrego”. Podzieliła opinie internautów. Jedni twierdzą, że to świetny projekt, wiele innych osób widzi podteksty polityczne.

Sprawę skomentowała rzeczniczka prasowa urzędu w rozmowie dla Wirtualne Media.

Plakat to taki gatunek grafiki artystycznej, który rządzi się swoimi prawami – nie jest to kartka świąteczna, nie jest to ilustracja w książce ani obraz. Jedną z cech plakatów jest uproszczenie i oszczędność w używaniu środków wyrazu. Nie ma na tym plakacie żadnych ukrytych znaczeń, kolory są pozytywne i kojarzące się z zimą. Tyle. Próby doszukiwania się tu czegoś poza zimowym obrazkiem i pozytywnym, serdecznym przekazem świątecznym, są niezrozumiałe i bardziej świadczą o emocjach osób, które to robią niż o intencjach ratusza - broni projektu Monika Beuth-Lutyk.