Na pierwszym miejscu zawsze dobro Polski i Polaków

Rynek finansowy – a na takim funkcjonuje Kasa Stefczyka, którą tworzyłem i którą dziś pomagam kierować – stał się jednym z kluczowych elementów gospodarczej walki z pandemią COVID-19 – pisze Andrzej Sosnowski, członek zarządu Kasy Stefczyka na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Z pewnością pamiętamy, że w czasie pierwszych zawirowań związanych z koronawirusem w Polsce to właśnie na instytucje finansowe Polacy patrzyli z dużą uwagą, zastanawiając się, czy ich oszczędności są bezpieczne. I to właśnie instytucje finansowe jako jedne z pierwszych wyszły naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom rodaków, stając się swego rodzaju gwarantem stabilności i spokoju w niepewnym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Nie było to łatwe zadanie. Banki, SKOK-i, banki spółdzielcze stanęły w obliczu kryzysu zdrowotnego w takim samym stopniu jak wszystkie instytucje rynkowe. Nie mogły jednak zaprzestać świadczenia swoich usług – musiały zachować ciągłość działania. Dlatego w tym miejscu szczególne wyrazy uznania i szacunku należą się pracownikom instytucji finansowych – pracownikom placówek, którzy mimo panującej atmosfery strachu, mimo obaw o zdrowie swoje i swoich rodzin zapewnili Polakom niezakłóconą obsługę. To dzięki nim uniknęliśmy paniki depozytowej, zapewniliśmy dopływ środków finansowych zasilających i pobudzających konsumpcję, a tym samym utrzymaliśmy na wysokim poziomie wzrost gospodarczy i daliśmy Polsce możliwość błyskawicznego wyjścia z kryzysu, jaki cała światowa ekonomia odczuwa w związku z pandemią.

Oczywiście realizacja tego niezwykłego wyzwania nie byłaby możliwa, gdyby nie elastyczność instytucji rynku finansowego oraz skuteczność i rozsądek administracji państwowej. Jak widzimy na przykładzie Kasy Stefczyka – największego podmiotu sektora SKOK, obsługującego ponad 800 tys. konsumentów – rozwiązania cyfrowe, obsługa teleinformatyczna i dostosowanie placówek do nowych warunków wdrożone zostały szybko i sprawnie, dając klientom oraz pracownikom wiele nowych możliwości kontaktu, komunikacji i realizacji usług. Wszystkie te działania miały jeden nadrzędny cel – chronić życie i zdrowie w obliczu zagrożenia oraz wspierać państwo w walce z pandemią.

Naturalnie nie obyło się bez problemów. Instytucje finansowe, szczególnie te mniejsze, stanęły przed poważnym wyzwaniem związanym z ograniczeniem popytu na rynku kredytowym, mniejszą aktywnością klientów czy redukcją stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Rozwiązania na poziomie centralnym były potrzebne do pobudzenia gospodarki. Dobrze byłoby jednak, gdyby rządzący pamiętali, że SKOK-i, które – mimo że odegrały ważną rolę w walce z kryzysem, szczególnie wśród seniorów korzystających z usług bankowych w sposób tradycyjny, i mimo że ich działalność regulowana jest przepisami prawa oraz podlega nadzorowi publicznemu – wciąż muszą się mierzyć z ograniczeniami i barierami w dostępie do rynku finansowego. Nie uwzględnia się w przepisach specyfiki działania sektora, co dodatkowo utrudnia prowadzenie działalności, którą pandemia sama w sobie uczyniła już niełatwą. Niezależnie jednak od przeszkód Kasa Stefczyka zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro Polski i Polaków. Tak było i tym razem.

Warto przy tym pamiętać, że gdyby nie polityka rządu, który postanowił wspomóc polskich przedsiębiorców miliardami złotych, to sytuacja – także w sektorze finansowym – mogłaby stać się trudna. Tymczasem Polska ma obecnie najlepsze perspektywy wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość produktu krajowego brutto (PKB). Nieodmiennie też znajdujemy się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem. Kooperacja i wzajemne zrozumienie administracji państwowej oraz instytucji finansowych stały się w roku 2020 kluczem do utrzymania konkurencyjności krajowego przemysłu. Z kolei Polski Ład, czyli potężny program gospodarczo-społeczny, będzie bez wątpienia fundamentem przyszłego wzrostu gospodarczego.

O ten wzrost musimy walczyć, bo jest on szansą na lepsze jutro dla polskich rodzin. Rozumie to rząd i rozumieją to środowiska biznesowe, które dostrzegają korzyści z wdrażanych rozwiązań – zarówno tych odciążających przedsiębiorców, jak i tych wspierających konsumentów, zapewniających im stabilną przyszłość oraz pobudzających konsumpcyjny optymizm będący fundamentem popytu i rozwoju gospodarczego.

Andrzej Sosnowski członek zarządu Kasy Stefczyka

