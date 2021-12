Przeciętne wynagrodzenie w górę. Jest na rekordowym poziomie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w listopadzie br. wzrosło o 9,8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,8 proc. i wyniosło 6 022,49 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2 proc. i wyniosło 6 363,7 tys. osób, podano w komunikacie.

W skali roku (listopad 2021 r. do listopada 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 9,8 proc. Przed rokiem (listopad 2020 r. do listopada 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,9 proc. - czytamy w komunikacie.

_Narastająco w okresie jedenastu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 5,7 proc. w sekcji ‘Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją’ do 12,3 proc. w sekcji ‘Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo’, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,5 proc. Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji ‘Informacja i komunikacja’ w wysokości 9 992,89 zł (wzrost o 8,3 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji ‘Zakwaterowanie i gastronomia’ na poziomie 4 194,1 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 11,6 proc.)” - czytamy dalej.

W listopadzie 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem października br. (o 0,2 proc.), co wynikało między innymi z przyjęć w jednostkach, w tym pracowników sezonowych, podał GUS.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak nadal nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. W listopadzie 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 12,6 tys. etatów - podał GUS.

Konsensus rynkowy to 8,9 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

ISBnews/KG