Przez sport do praworządności

W piątek, 31 grudnia o godz. 17:00, telewizja wPolsce.pl wyemituje film „Młodość, prawo i odpowiedzialność.pl!”. Jest to niezwykle ważny i potrzebny dokument, zrealizowany przez Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka w ramach projektu „My wskazujemy ścieżki, wy wybieracie drogę – STOP PRZESTĘPCZOŚCI”. Film, według scenariusza i w reżyserii Macieja Syki, ukazuje sylwetki młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych. Młodzieży często wykluczonej społecznie, która dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji, a także pomocy wybitnych przedstawicieli sportu i kultury przełamuje bariery na drodze do innego, lepszego życia.

Obraz współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, przedstawia portret trudnego pokolenia złożony z elementów jego codziennej rzeczywistości – spotkania z bliskimi, treningi, wyzwania, kłopoty… Kłopoty także z prawem, prowadzące niejednokrotnie do zakładów poprawczych. Przybliża sytuację młodych ludzi, którzy popełniwszy błąd, szukają swojej drogi. Pozwala zrozumieć, jak ważnym elementem procesu wychowawczego są dobre wzorce. Jak wiele może zepsuć w człowieku brak punktu odniesienia do patologicznej rzeczywistości naznaczonej przemocą i nałogami już od najmłodszych lat.

Z podopiecznymi zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych spotyka się m.in. Artur Siódmiak, jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy ręcznych. Zadaje niełatwe pytania, rozmawia, doradza, pokazuje, że życie może być inne.

„Podstawową ideą tego programu, i tego filmu jest to, aby szersze grono ludzi zrozumiało, że nie należy stygmatyzować i oceniać tych młodych ludzi i klasyfikować ich jako młodych przestępców” – mówił podczas premiery Artur Siódmiak, założyciel fundacji i pomysłodawca projektu. „Oczywiście, oni zrobili dużo złego w swoim życiu, natomiast to, w jakim miejscu teraz są jest zdeterminowane przez środowisko, w którym dorastali, przez rodziny, których być może nie mieli, przez brak wzorców, autorytetów. Przez ten projekt staramy się dać im pozytywne wzorce. Chcemy, by po wyjściu z ośrodków wychowawczych mieli jakiś plan na siebie, jakieś cele, marzenia. Nie oceniając ich, ale doradzając staramy się, żeby z tej złej drogi skręcili na stronę prawa”.

W spotkaniach z podopiecznymi ośrodków wychowawczych biorą udział także inne znane postaci świata kultury i sportu, które również wzięły udział w filmie: Tomasz Oświeciński, Olga Bołądź, Michał Koterski, Michał Karmowski, Patryk Zaborowski, Paweł Mateńczuk, Dariusz Strzelczyk czy Ireneusz Żak. Każdy z nich dzieli się swoimi doświadczeniami, każdy z nich przekazuje swój sposób na przetrwanie, sukcesy, wychodzenie z kryzysów. Ludzie, którym w życiu udało się zrealizować swoje plany i marzenia, czasem zrodzone już we wczesnej młodości, przychodzą do młodych wychowanków, których życie znalazło się właśnie na ostrym zakręcie. Czy po wyjściu z tego wirażu podopieczni zakładów poprawczych podążą prostą drogą?

„Film pokazuje, że dla każdego młodego człowieka jest nadzieja. Bez względu na to gdzie się urodził i w jakich warunkach dorastał. I nasi młodzi z tego filmu są tego przykładem” – mówi Maciej Syka, scenarzysta i reżyser filmu. Artur Siódmiak dodaje: „Mamy wielu wychowanków, którzy dzwonią do nas, mamy z nimi kontakt. Dziękują nam, że naprowadziliśmy ich na dobre tory, że dzięki naszej pracy, dzięki naszym spotkaniom znaleźli to, co ich w życiu interesuje. Nie wylądowali w zakładzie karny, ale mają rodziny, pracują, są akceptowani przez społeczeństwo, zaczęli normalne życie. A przeszłość oddzielili grubą kreską.”

Warto obejrzeć ten film, aby zmienić stereotypowe wyobrażenie o młodych ludziach z poprawczaków, często sprowadzające się do przekonania, że siedzą tam „sami źli i zepsuci” i że na pewno „dostali to, na co zasłużyli”. Poznając ich oraz ich historie będzie nam łatwiej zrozumieć dlaczego tam się znaleźli oraz dostrzec, że życiowe upadki i zakręty we wczesnych latach życia, nie przekreślają szans na wyjście na prostą.

