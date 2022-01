Ważne zmiany dla pracowników w 2022 roku. SPRAWDŹ

Warto poznać osiem proponowanych zmian wchodzących w życie w 2022 roku, które są istotne dla pracowników. Nie wszystkie wejdą na pewno, bo prace się jeszcze toczą. Zobacz, co się zmieni. Podsumowanie przygotował „Dziennik Gazeta Prawna”

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie do 3010 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 210 zł brutto.

Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Zarabiający najniższą krajową nie zapłacą więc podatku dochodowego.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład powodują, że inaczej niż do tej pory będzie obliczana składka zdrowotna, co dotyczy także osób zarabiających najniższą krajową.

Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł. Oznacza to więc, że pensja minimalna netto w 2022 roku wyniesie 2 363,56 zł. Wynagrodzenie godzinowe wyniesie 19,70 zł brutto (13,91 netto)

Polski Ład dla pracowników oznacza m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32% i wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance, która zakłada m.in. zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Zakłada ona przyznanie prawa rodzicom do 4 miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. W polskich przepisach oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Przepisy unijne zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jednym z jej elementów jest nowy sposób liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami do okresu zasiłkowego wlicza wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju jednostki chorobowej, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni.

W 2022 roku zmienią się także najprawdopodobniej przepisy dotyczące:

Ochrony sygnalistów

Przepisy te będą wynikały z konieczności wdrożenia dyrektywy UE. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników będą mieli obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Kontroli szczepień pracowników Pracy zdalnej

Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji kodeksu pracy, zakładający wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej oraz uregulowania w tym zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika

W projekcie mają znaleźć się regulacje zgodnie z którymi będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia, przy czym nie będzie wymagana forma pisemna.

Kontroli trzeźwości pracowników.

Dziennik Gazeta Prawna/ Karolina Nowakowska/ gr