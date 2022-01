Niemcy: Antyszczepionkowcy grożą lekarzom

Właśnie ruszyła nowa kampania oszustów. Polacy otrzymują różne warianty SMS-ów, które dotyczą przesyłek. A to, że nie “można było jej dostarczyć”, a to że “trzeba zmienić preferencje dostawy”, albo że to “ostatnia szansa aby paczkę odebrać” - czytamy na portalu niebezpiecznik.pl