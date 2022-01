O ile wzrosną wynagrodzenia? W 2022 roku potężny skok!

W całym 2021 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły średniorocznie o 8,6 proc. Wynik za cały 2022 rok może przekroczyć 10 proc. – stwierdzono w komentarzu Banku Pekao do piątkowych danych GUS.

GUS poinformował w piątek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6 644,39 zł, co oznacza wzrost o 11,2 proc. w stosunku do grudnia 2020. Zatrudnienie w tym sektorze w stosunku do analogicznego okresu wzrosło o 0,5 proc.

Według komentarza Banku Pekao do piątkowych danych GUS, wzrost zatrudnienia okazał się niższy od prognoz rynkowych, mówiących o wyniku na poziomie 0,7 proc.

„Grudzień przyniósł spadek zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 2,5 tys. Słaby odczyt należy zrzucić na karb rozpędzonej w grudniu IV fali pandemii koronawirusa i idącym za tym zaostrzeniu restrykcji pandemicznych czy bardzo wysokiej liczbie osób przebywających na kwarantannie” – stwierdzono w komentarzu banku.

Zdaniem ekonomistów Pekao, ze względu na pandemię początek 2022 r. na rynku pracy będzie trudny. Obawiają się oni wzrostu zakażeń oraz przypominają prognozy, mówiące o tym, że V fala może sprawić, że na kwarantannie znajdzie się ponad 1 mln Polaków.

„Będzie to szczególnie dotkliwe w sektorach, w których przejście na pracę zdalną jest utrudnione, albo wręcz niemożliwe, jak np. produkcja w przemyśle, handel detaliczny, budownictwo, czy część usług wymagających kontaktu z klientem. Mimo to popyt na pracę pozostaje silny o czym świadczy historycznie wysoka liczba publikowanych ofert pracy. Na szybko zacieśniającym się rynku pracy firmy będą coraz częściej zderzać się z barierą podażowo-demograficzną. Zaczynają się piętrzyć problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, co będzie podgrzewać jeszcze bardziej presję płacową” – oceniono w komentarzu Pekao.

Ekonomiści tego banku stwierdzili, że w przyszłym roku można oczekiwać dalszej odbudowy rynku pracy, jednakże ze względu na coraz większe problemy z podażą pracy, tempo przyrostu zatrudnienia będzie się zmniejszać.

W komentarzu Banku Pekao zwrócono uwagę, że tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (11,2 proc.) okazało się znacznie wyższe od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 9 proc. oraz od wyniku z listopada, kiedy sięgnęło 9,8 proc. w stosunku do listopada 2020 r.

„Rynek oczekiwał spadku dynamiki rocznej ze względu na odnotowane przez GUS przesunięcia wypłat premii z końca roku na listopad. Mimo to płace wzrosły w tempie niewidzianym od 2008 r., a poziom płac mocno odskoczył od linii przedpandemicznego trendu. Presję płacową podbija kontynuacja ożywienia gospodarczego przy jednocześnie stopniowo wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników. Rynek pracy jest naprawdę +rozgrzany+. Równocześnie, przy obecnie mocno podwyższonej inflacji, mocno rośnie ryzyko rozkręcenia się na dobre spirali płacowo-cenowej” – ocenili ekonomiści Banku Pekao.

Oszacowali oni, że dynamika płac realnych pozostaje na poziomie ok. 2 proc., licząc rok do roku. Ich zdaniem, na na dynamice płac mogła też zaważyć wcześniejsza wypłata premii dla pracowników, dla których efektywnie wzrosną podatki przez wprowadzony od nowego roku Polski Ład. Dodali, że ten czynnik będzie zwiększał zmienność prognoz dynamiki płac w najbliższym czasie.

„W całym 2021 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły średniorocznie o 8,6 proc. Spodziewamy się, że wysokie tempo utrzyma się w najbliższych miesiącach – wynik za cały 2022 rok może przekroczyć 10 proc. Skutkiem ubocznym szybkiego wzrostu wynagrodzeń będzie jednak dalszy wzrost cen. Badania ankietowe sugerują, że firmy są gotowe do podnoszenia wynagrodzeń, a rosnące koszty przerzucają na finalnych odbiorców” – stwierdzono w komentarzu Banku Pekao.

PAP/kp