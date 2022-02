Czy niemiecka gospodarka pogrąży się w recesji?

Najnowsze dane gospodarcze nie prezentują się najlepiej dla naszego zachodniego sąsiada. Po raz drugi od początku pandemii Niemcy mogą pogrążyć się w recesji – ostrzega Bundesbank po analizie danych za końcówkę 2021 roku

Niemieckie PKB w ostatnim kwartale 2021 spadło o 0.7%. Nie jest to znaczący spadek, który oznaczałby załamanie się całej gospodarki, jest to jednak niewątpliwie niepokojący trend. Chociaż w skali roku wskaźnik był dodatni ze wzrostem na poziomie 1,4%, tak na tle państw regionu jest to dosyć niski wynik. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wskaźniki inflacyjne, oscylujące w okolicach 5% w tym samym odstępie czasowym.

W porównaniu do poprzednich fal koronawirusa, tym razem ucierpiał nie tylko rynek usług – donosi Bundersbank.

Czy oznacza to, że niemiecka gospodarka jest na drodze ku przepaści? Niekoniecznie. Pozytywne dane prezentuje chociażby IHS Market. Wskaźnik Purchasing Manager Index (PMI), który w dużym skrócie odzwierciedla aktywność menadżerów w gospodarce, wzrósł z poziomu 53.8 w styczniu aż do 56.2 w lutym. Jest to wysoki wynik wskazujący na to, że gospodarka niemiecka jest cały czas stabilna i zachęca podmioty prywatne do inwestowania.

CZYTAJ TEŻ: Niepokojące orędzie Putina. Padły słowa na temat Polski!

Z jakimi problemami boryka się zatem przede wszystkim gospodarka Niemiec? Niewątpliwie kryzys energetyczny i rosnące ceny energii nie sprzyjają odbudowie po pandemii. Wiele fabryk dalej nie odzyskało poziomów produkcji sprzed obostrzeń związanych z koronawirusem i skutków zerwanych łańcuchów dostaw. Inwestycje w przemysł również są obecnie nad wyraz kosztowne, przez co rośnie próg wejścia dla potencjalnych nowych inwestorów.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt mniejszej ilości rąk do pracy. Osoby przebywające na kwarantannach domowych wciąż stanowią znaczący odsetek populacji. W połączeniu ze zmniejszoną ilością migracji zarobkowej, liczba pracowników w Niemczech odbiega od optymalnego poziomu.

Kluczowe będą dane za pierwszy kwartał 2022 roku. Umożliwią one oszacowanie, czy niemiecka gospodarka jedynie złapała zadyszkę pod koniec 2021, czy też był to początek nowego trendu. Na dzień dzisiejszy niewątpliwie przed naszym zachodnim sąsiadem znajdują się liczne wyzwania, jednak niemiecka gospodarka ponownie udowodniła, że jest jedną z najstabilniejszych na całym świecie.

Źródło: Yahoo Finance, ar

CZYTAJ TEŻ: Na widok aplikacji rządowych opadają na Zachodzie szczęki