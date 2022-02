Niemcy po raz kolejny stają w opozycji do działań międzynarodowych wymierzonych w Rosję. Berlin wraz z Włochami zablokował ważne działania, które mogłyby mocno dotknąć reżim w Moskwie

Jak informuje szef Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Niemcy i Włochy sprzeciwiły się niekorzystnej dla Putina decyzji ws. systemu SWIFT.

Niemcy i Włochy zablokowały wyrzucenie Rosji z systemu SWIFT. Znów znajdujemy się w sytuacji spowodowanej sprzeciwem Berlina wobec sankcjonowania Rosji. Rosyjska tarcza w Europie musi zostać raz na zawsze złamana. Jestem pewien, że tak będzie – czytamy we wpisie Sławomira Dębskiego.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to założone w 1973 r. międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii. Jednocześnie SWIFT jest też nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje.

Unia Europejska umieści na swej liście sankcji więcej osób w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę - powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu finansowego SWIFT, będzie należeć do przywódców „27”.

Nowi ludzie będą (sankcjonowani), także z Białorusi, w kompleksowym pakiecie, który obejmie sektory gospodarcze (…) Więcej sankcji będzie dotyczyło sektora finansowego — powiedział Borrell.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w czwartek zagranicznych partnerów do odłączenia Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT, a także do wprowadzenia nad Ukrainą strefy zakazu lotów – podał portal RBK-Ukraina.

Domagamy się odłączenia Rosji od SWIFT, wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą oraz innych zdecydowanych kroków w celu powstrzymania agresora — napisał Zełenski na Twitterze.

Szefowie MSZ państw bałtyckich ostro potępili w czwartek działania Rosji wobec Ukrainy i wezwali do odłączenia Moskwy od systemu SWIFT. Litwa przenosi swą ambasadę z Kijowa w bardziej bezpieczne miejsce i wzywa swych obywateli do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy drogami lądowymi.

My, ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy, zdecydowanie otępiamy powszechną agresję Rosji na niezależną, pokojową i demokratyczną Ukrainę — czytamy w opublikowanym w czwartek oświadczeniu.

Wskazuje się w nim, że „działania Rosji są niedopuszczalne i rażąco naruszają prawo i normy międzynarodowe, co jest przestępstwem przeciwko narodowi ukraińskiemu”.

Musimy (…) nałożyć na Rosję najsurowsze sankcje, w tym oddzielenie jej od SWIFT, oraz zastosować izolację polityczną — czytamy w oświadczeniu.

Litwa przenosi swą ambasadę z Kijowa w bardziej bezpieczne miejsce – poinformowała w czwartek Asta Skaisgiryte, doradczyni prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. Jeżeli sytuacja się pogorszy, placówka dyplomatyczna z Ukrainy zostanie przeniesiona na Litwę.

MSZ Litwy wezwało swych obywateli do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy drogami lądowymi.

wPolityce, PAP/KG