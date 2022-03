Prof. Krysiak: Putin to teraz wróg numer jeden dla rosyjskich oligarchów

Zapewne Putin jest odcinany od informacji przez generałów, bo nie chcą się wstydzić, że tracą tyle wojska na Ukrainie. Z drugiej strony podejrzewam, że Putin nie ma kompletnej informacji, od strony profesjonalnej, jak te mechanizmy sankcyjne wpłyną na rosyjską gospodarkę. Jednak oligarchowie mają w tym zakresie najlepszą orientację. Mój wniosek jest taki, że to oligarchowie zakończą ten proces, odsuną Putina od władzy. Jest tylko kwestia, ile to potrwa, bo muszą zaproponować dobre zastępstwo” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana

Wiele państw nałożyło szereg sankcji na Rosję, uderzających przede wszystkim w jej gospodarkę. Profesor Krysiak uważa, iż efekty Rosjanie poważniej odczują za kilka tygodni.

Gospodarka Rosji zaczyna być paraliżowana. Rezerwy walutowe w Rosji bardzo szybko będą topniały, widzimy spadek cen spółek rosyjskich na giełdzie w Wielkiej Brytanii, bo ta w Moskwie jest zamknięta – te ceny spadły nawet o ponad 90 proc. To wszystko prowadzi do tego, żeby odciąć Rosji jakikolwiek dopływ środków potrzebnych na utrzymanie zbrojeń, wyposażenia armii, ale też wywrzeć presję na społeczeństwo rosyjskie, a w szczególności na oligarchów, bo oni będą mieli największe przełożenie na usunięcie Putina – to do tego zmierza. Będą też koszty tej sytuacji po stronie krajów Zachodu, ale warto je ponieść. Potrzebne jest szybkie działanie i w takiej formie, że to natychmiast jest widoczne ze strony społeczeństwa rosyjskiego - tłumaczy.