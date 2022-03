PO znów próbuje przypisać sobie zasługi PiS. Tym razem w Orlenie

Odwracanie kota ogonem w polsko-rosyjskich relacjach twa w najlepsze. Wiele już widzieliśmy, ale to robi się po prostu komiczne. PO, jej ludzie oraz funkcjonariusze medialni nagle próbują robić z PO bohaterów w walce z Rosją… Mieliśmy już skandaliczną sytuację ws. PGNiG, teraz to samo dzieje się ws. Orlenu. Były prezes Orlenu z czasów rządów PO-PSL właśnie próbuje zostać ojcem sukcesu dywersyfikacji

Sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą… Widzimy to doskonale, zwłaszcza w ostatnich dniach. Nagle „okazuje się”, że to nie PiS ostrzegał Europę przed Putinem, tylko PO. „Okazuje się”, że to nie ekipa posła Kowalskiego zaskarżyła w imieniu PGNiG Gazprom i wygrała 6 mld zł dla Polski, tylko… Donald Tusk! A w odpowiedzi na protesty samego Janusza Kowalskiego w tej sprawie Andrzej Stankiewicz - laureat nagrody MediaTory i Grand Press - wyrzuca go ze studia Radia Zet. Kowalski kwituje tylko „Cały Onet…”. Nie liczy się już to, że to PiS i SP wygrały z tym szwindlem, złożenie pozwu przez PGNiG przeciwko Gazpromowi miało miejsce w lutym 2016 roku, czyli dawno po Tusku, a rząd PO-PSL doprowadził co najwyżej do tego, że Putin za darmo przesyłał gaz w kierunku Niemiec - poza wielokrotnym przepłacaniem za sam gaz. Nagle ojcem wszystkich sukcesów jest PO i Donald Tusk. To samo obserwujemy też na płaszczyźnie ogólnej, gdzie to PO teraz próbuje wmówić wszystkim, ze przestrzegała przed Rosją, gdy tak naprawdę to ona była jej największym adwokatem w Polsce. Teraz próbuje odwracać kota ogonem.

No i tak samo dzieje się teraz w sprawie Orlenu. Ojcem sukcesu Orlenu w dywersyfikacji właśnie usilnie próbuje zostać poprzedni prezes Orlenu z czasów PO-PSL, czyli Jacek Krawiec.

Byłego prezesa Olrenu - z czasów, gdy Orlen sobie ledwo radził, a Polską panowały mafie paliwowe - rozsierdziła wypowiedź aktualnego prezesa Orlenu, Daniela Objtka o tym, że Orlen jest gotowy na kompletne wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy.

Kolejny pis-kłamca przypisuje sobie zasługi innych.Juz ponad 10 lat temu powstał raport o tym,że Orlen jest przygotowany do przeróbki kilkudziesięciu gatunków ropy.W 2014 roku, a więc 8 lat temu,podjete zostały działania w celu dywersyfikacji dostaw,w tym rozmowy z Saudi Aramco - napisał na Twitterze Jacek Krawiec.

Odpowiedział mu Daniel Obajtek. Wytknął mu różnicę między teoretycznie a praktycznie, czyli „podjęte działania”, a to jak Orlen realnie prowadził i z kim biznes.

Przez lata Orlen przerabiał niemal wyłącznie rosyjską ropę, dziś jej udział to mniej niż 50%. W latach kiedy był Pan prezesem Orlen zarabiał średnio 360 mln zł rocznie, a teraz ponad 6 mld zł. Raporty o których Pan pisze, to nie są realne działania, które to my dziś podejmujemy

Obecnie połowa zysku przychodów Grupy ORLEN pochodzi z rynków zagranicznych. Największe zyski generuje segment energetyki i petrochemii, a nie sprzedaż detaliczna. Jednak zabawne w tym wszystkim jest to, że nagle akolici PO-PSL zmieniają również zdanie o Saudi Aramco, i zdaje się, że sami już nie wiedzą, czy krytykować współpracę PKN z Saudi Aramco, czy ją chwalić. Zaraz okaże się, że fuzję z Lotosem zapoczątkował Donald Tusk… jak również CPK i przekop Mierzei Wiślanej.

