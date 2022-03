Kliczko w niemieckiej prasie: dajcie nam nowoczesną broń

„Stoi przed nami jedna z najsilniejszych armii świata, która nie może nic zdziałać” - mówi mer Kijowa Witalij Kliczko w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Tagesspiegel”. „Bomby i pociski nie wygrywają wojen. Są ważne, ale nie tak ważne jak wola i duch”, a ukraińscy żołnierze „wykazują wolę walki, która zaskakuje cały świat” - podkreśla

Pytany o sytuację w Kijowie, Kliczko mówi: „To jest koszmar. Widziałem coś takiego tylko w hollywoodzkich filmach o apokalipsie. Jeszcze kilka tygodni temu Kijów był tętniącym życiem miastem”, natomiast dzisiaj „miasto jest puste. (…) Ciągle słyszymy potężne wybuchy, między nimi syreny, w dzień i w nocy; to okropny dźwięk”.

(Jednak) ludzie nie panikują. Są wściekli. (…) Dla mnie najciekawszą rzeczą (…) jest to, że są to ludzie, którym nigdy w życiu nie przyszłoby do głowy, by wziąć broń do ręki. Lekarze, muzycy, architekci i aktorzy – to ludzie pracujący w pokojowych zawodach. Teraz noszą karabiny maszynowe - wskazuje.