B. szef Bundestagu: Prezydent Lech Kaczyński miał rację, ostrzegając przed Rosją

Obchodzący 80 urodziny były przewodniczący Bundestagu, polityk CDU Wolfgang Schaeuble w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiegel” przyznał, że prezydent Lech Kaczyński miał rację, kiedy ostrzegał przed Rosją.

Były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble w rozmowie z „Tagesspiegel” powiedział, że „Sytuacja nie jest dobra. Putin prowadzi wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z porządkiem Zachodu. Jeśli wygra tę wojnę, nie zatrzyma się, ale będzie kontynuował”.

Polityk CDU podkreślił, że „Lech Kaczyński, były prezydent Polski, powiedział po inwazji na Gruzję w 2008 roku: najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem Mołdawia, potem kraje bałtyckie i Polska. Miał rację”.

Przypomniał też słowa chadeckiej polityk Annegret Kramp-Karrenbauer na temat niedostrzegania zagrożenia ze strony Rosji: „Jestem na nas wściekła. Wiedzieliśmy wszystko - i nie chcieliśmy tego widzieć”.

W niedzielę w Offenburgu odbyły się uroczystości z okazji 80. urodzin Wolfganga Schaeublego. Schaeuble, z wykształcenia prawnik, od 1972 roku jest członkiem Bundestagu, co czyni go najdłużej urzędującym posłem. Kształtował politykę Republiki Federalnej na wielu wysokich stanowiskach - m.in. podpisał Traktat Zjednoczeniowy dla Republiki Federalnej. Po wyborach do Bundestagu we wrześniu ubiegłego roku stracił stanowisko przewodniczącego Bundestagu, ponieważ SPD stała się największą grupą parlamentarną - przypomina portal dziennika „Welt”.

Czytaj też: Media w USA: Przekop Mierzei demonstracją uniezależnienia od Rosji

PAP/kp