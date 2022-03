Kajdanowski z PGE: Chcemy być mocno obecni w e-sporcie

Zbigniew Kajdanowski, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i marketingu PGE SA w wywiadzie dla endgame.pl

Dlaczego PGE zaangażowała się w esport?

W PGE na bieżąco obserwujemy rynek i dostosowujemy nasze działania sponsoringowe do zachodzących zmian. E-sport to bardzo szybko rozwijająca się branża, oferująca także szerokie spektrum działań dla biznesu, począwszy od tradycyjnych form ekspozycji marki, jak i całej gamy niestandardowych, nowoczesnych rozwiązań.

Nasze zaangażowanie w esport to długofalowa inwestycja w przyszłość. Poprzez esport chcemy utrwalić wizerunek firmy nowoczesnej, stawiającej na innowacyjne rozwiązania w biznesie.

Od jak dawna PGE jest zaangażowana w esport?

W 2020 r. podpisaliśmy umowę z sekcja e-sportową PGE Turów Zgorzelec. Ze zgorzelecką koszykówką jesteśmy związani od wielu lat, dlatego z zainteresowaniem przyjęliśmy informację, iż klub postanowił utworzyć sekcję e-sportową. Wejście koszykarskiego klubu w e-sport było szeroko komentowane w mediach, wydźwięk tego zaangażowania był bardzo pozytywny.

Kolejnym krokiem było podpisanie w 2021 roku umowy z Polską Ligą Esportową, w ramach której PGE zostało sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej PLE, w której rywalizacja toczy się w Counter Strike:Global Offensive.

Jak zaangażowanie w esport przekłada się na postrzeganie marki PGE? Jakie korzyści ze sponsoringu esportu ma PGE?

PGE jest jednym z najważniejszych sponsorów e-sportu w Polsce. Współpraca z PLE otwiera przed nami nowe możliwości i korzyści w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami. Potwierdzają to badania zrealizowane przez PLE, które pokazują, że blisko 55 proc. kibiców wskazuje PGE jako firmę zaangażowaną w działalność esportową.

To także inwestycja w szerokie dotarcie z ofertą produktową PGE. Znaczący odsetek odbiorców e-sportu to osoby młode, które w perspektywie kilku lat będą podejmować decyzje konsumenckie, w tym o wyborze dostawcy usług energetycznych. Jest to grupa konsumencka, która jest ściśle związana z internetem. Badania rynku wskazują, że osoby związane z esportem to świadomi konsumenci, chętnie korzystający z usług i produktów sponsorów tej branży.

Jakie są najbliższe plany PGE związane z branżą esportową?

Nadal chcemy być mocno obecni w branży e-sportu. Dlatego przedłużyliśmy umowę z Polską Ligą Esportową i PGE Turów Zgorzelec. W jej ramach będziemy kontynuować zapoczątkowane przez nas projekty, czyli partnerstwo tytularne: PGE Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej oraz PGE Superpucharu PLE. Nowością będą wspólnie działania z zakresu promocji profesjonalizacji e-sportu jako zawodu przyszłości. Wspólnie opracujemy plan szkoleniowy, który obejmie przedstawienie zawodów i możliwości pracy w szeroko pojętej branży esportu i gamingu. Widzimy duże możliwości rozwoju esportu i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy w tym zakresie.