Europa dostanie 15 mld m sześc. LNG ekstra spoza Rosji

USA i UE finalizują plan dostaw dodatkowych 15 mld metrów sześciennych gazu LNG dla Europy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mogą poinformować o porozumieniu w tej sprawie już w piątek rano - podał w czwartek wieczorem „Financial Times”

Powołując się na osoby z KE, znające szczegóły negocjacji, brytyjski dziennik pisze, że plan zrealizowania tych dostaw ma zapewnić UE bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie przyczynić się do zwiększenia produkcji LNG w USA w średnim terminie.

Biały Dom odmówił skomentowania tych informacji - zastrzega „FT”.

Dostawy amerykańskiego gazu mają uniezależnić UE od gazu importowanego z Rosji i pomóc Unii w realizacji celu zastąpienia 50 mld metrów sześciennych gazu importowanego z tego kraju surowcem z innych źródeł. Dodatkowymi dostawcami mają być Katar i Egipt.

Rozmówcy „FT” podkreślają, że ostateczna ilość LNG, jaką USA będą mogły wyeksportować do UE, zależeć będzie od ważnych jeszcze zobowiązań kontraktowych, głównie na rzecz Azji, oraz przepustowości amerykańskich terminali, która jest niemal w pełni wykorzystywana.

Von der Leyen poinformowała w środę w przemówieniu w Parlamencie Europejskim, że KE chce, by państwa członkowskie dokonywały wspólnych zakupów gazu, w tym z USA.

Biden: dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić UE w tym roku 15 mld metrów sześc. gazu LNG

Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić UE w tym roku 15 mld metrów sześc. gazu LNG - zapowiedział w piątek prezydent USA Joe Biden. Łączymy się w realizacji celu, jakim jest ograniczenie zależności od rosyjskiego gazu - podkreślił.

Stany Zjednoczone z przyjemnością przyjmują oświadczenie Unii Europejskiej z dzisiejszego poranka o ograniczeniu zależności od rosyjskiego gazu. Dziś łączymy się w realizacji tego celu, aby zabezpieczyć dostawy czystej energii na przyszłość - powiedział prezydent USA we wspólnym oświadczeniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Stany Zjednoczone i nasi partnerzy międzynarodowi dołożą wszelkich starań, żeby zapewnić 15 mld metrów sześciennych gazu płynnego LNG w tym roku tak, żeby zapewnić zastąpienie dostaw rosyjskiego gazu w tym wolumenie do 2030 r., a jednocześnie chcemy pokrywać co roku 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do 2030 r. oraz wesprzeć przechowywanie gazu, odbiór surowców energetycznych i zwiększyć efektywność wykorzystania tego surowca - powiedział.