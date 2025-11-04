Jeszcze więcej ton żywności z Ukrainy

Od 29 października obowiązuje nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą kończąca trzyletni okres pełnej liberalizacji handlu. Choć cła wracają, to limity importowe dla ukraińskich towarów rolno-spożywczych zostały znacząco podniesione – nawet pięciokrotnie. Do Polski trafi więcej miodu, cukru, mięsa drobiowego, jaj czy etanolu. Obowiązujące do 2028 roku porozumienie ma być kolejnym krokiem w stronę pełnej integracji handlowej Ukrainy z Unią Europejską.

Rolnicy na skraju, a resort wciąż pełen zapewnień

Resort rolnictwa zapewnia, że każdy transport żywności ze wschodu będzie dokładnie kontrolowany. Na granicy w Dorohusku powstaje bowiem nowoczesne laboratorium fitosanitarne, które ma na bieżąco badać jakość produktów. Ministerstwo uspokaja, że w razie zagrożenia dla krajowego rynku możliwe będzie czasowe wstrzymanie importu. Jednocześnie przypomina, że w Polsce nadal obowiązuje bezterminowy zakaz przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika.

jb, gs