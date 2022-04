Inflacja bije nowe rekordy

Pierwsza sesja kwietnia przebiegła w Europie i USA pod znakiem lekkiego optymizmu, choć nie do końca znajdował on oparcie w danych

Publikowane w trakcie dnia PMI z Europy wyraźnie spadały, co wydaje się naturalne, ale dość wyraźnie zrewidowano także finalne odczyty dla Niemiec i Francji, a także całej strefy euro, gdzie wskaźnik dla przemysłu finalnie wyniósł 56,5 pkt. (wobec wstępnych 57,0 pkt.). Aktywność w europejskich gospodarkach była jednak drugorzędna – HICP dla strefy euro wzrósł z 5,8% r/r w lutym do 7,5% m/m w marcu, dochodząc do poziomów, które będą wywierać na EBC coraz silniejszą presję na zmianę retoryki i zapowiedź podwyżek. W Polsce inflacji CPI osiągnęła w marcu rekordowe 10,9% r/r, 0,8pp więcej niż wynosił konsensus prognoz ekonomistów. Stawia to RPP w delikatnej sytuacji przed jutrzejszym posiedzeniem nawet pomimo szokowego charakteru inflacji. Nawet biorąc pod uwagę sygnały silnego wyhamowania akcji kredytowej i pogarszające się nastroje konsumentów podwyżka o 50 pb w kwietniu (do 4,0% dla stopy referencyjnej) wydaje się w wykonaniu Rady planem minimum. Zgadywanie poziomu, przy któym zacieśnienie zostanie zakończone jest w obecnej sytuacji loterią, jako scenariusz bazowy traktujemy 4,75-5,5%.

Spokój rynków akcji i długu w obliczu danych o inflacji wynikał zapewne w dużej mierze z kontynuacji przeceny surowców, ale jest to sytuacja, która może się bardzo dynamicznie zmieniać. Tymczasem główne indeksy europejskie zyskały od 0,22% (DAX) do 0,69% (IBEX). W Warszawie WIG20 wzrósł o 1,49%, mWIG40 o 0,71%, a sWIG80 o 0,72%. Doskonale zachowywały się banki, PKO (+3,54%) i Pekao (+4,16%) wniosły zdecydowanie największe kontrybucje do głównego indeksu. O 1,71% drożał KGHM. Stawkę WIG20 zamykały Allegro (-1,32%) i LPP (-1,92%), na których notowaniach wciąż trwa ogromna huśtawka nastrojów.

S&P500 wzrosło o 0,34%, a NASDAQ o 0,29%. Dane z rynku pracy potwierdziły jego wciąż bardzo dobrą kondycję, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 431 tys., w górę rewidowano liczby za ostatnie dwa miesiące. Roczna dynamika wynagrodzeń sięgnęła w marcu 5,6% r/r.

W dzisiejszych godzinach porannych bardzo dobrze zachowują się rynki azjatyckie, około dwuprocentwe zwyżki widać w Hong Kongu i Bombaju. Lockdown w Szanghaju zszedł na dalszy plan wobec informacji, że Chiny zmodyfikują zasady dotyczące ujawniania danych na potrzeby audytów raportów spółek notowanych w USA. W Europie obciążeniem mogą okazać się plany szybkiego wdrożenia nowych sankcji wobec Rosji po doniesieniach o zbrodniach wojennych na terytoriach, z których wycofuje się rosyjskie wojsko. Pomimo krytyki zagranicy miażdżące zwycięstwo w węgierskich wyborach odniósł Wiktor Orban, którego partia utrzyma większość 2/3 głosów w parlamencie. Sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne od wzrostów.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion