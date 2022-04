Tetra Pak z największym takim obiektem w tej części Europy

W zeszłym roku firma Tetra Pak ogłosiła, że w Ostrołęce powstanie zakład recyklingu opakowań do płynnej żywności, np. soków, napojów czy mleka. Co to oznacza dla konsumentów?

Dragan Rajković, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju na Europę Północną i Europę Wschodnią, Tetra Pak: Faktycznie, we współpracy z firmą Stora Enso zainicjowaliśmy budowę nowej linii do recyklingu zużytych kartonów po mleku czy sokach w Ostrołęce. Szacowana roczna wydajność nowej linii wyniesie 50 tys. ton, co oznacza znaczący wzrost mocy przerobowych, zapewniający możliwość recyklingu niemal wszystkich kartonów wprowadzanych na rynek w Polsce. Planowana inwestycja będzie największym tego typu obiektem w naszej części Europy. Inwestycję wyróżnia również fakt, że zapewni ona jednoczesny recykling wszystkich komponentów opakowań kartonowych: papieru oraz polimerów i aluminium. Obecnie jesteśmy na etapie zakupu sprzętu i ustalania planów zatrudnienia. Przewidywany czas zakończenia prac to pierwsza połowa 2023 roku. Nasze kartony nadają się w pełni do recyklingu i dlatego chcemy, aby w Polsce były one zbierane i przetwarzane na dużą skalę. Aby tak się stało, potrzebujemy wsparcia ze strony rządu w postaci obowiązkowej zbiórki lub włączenia kartonów po napojach do systemu kaucyjnego (tzw. DRS) bez pomijania jakichkolwiek kategorii produktów spożywczych. W naszych projektach pilotażowych udowodniliśmy, że nie ma żadnych przeszkód higienicznych ani innych, aby nasze kartony były częścią systemu kaucyjnego. Pozwoli to o wiele lepiej zarządzać odpadami i zapewni nam równe szanse w stosunku do innych form opakowań.

Jak wygląda proces recyklingu opakowań Tetra Pak?

Obecnie zużyte kartony po płynnej żywności w papierniach są w pierwszej kolejności umieszczane w tzw. hydropulperze, gdzie zanurza je się w wodzie i rozpulchnia. Następnie na skutek ruchu obrotowego oddziela się z masy cenne włókna celulozowe. Włókna te, zanim trafią do maszyny papierniczej, są jeszcze czyszczone i kilkakrotnie zagęszczane. Miazga celulozowa jest używana do wytwarzania nowych produktów papierniczych. Sam proces możemy częściowo przyrównać do prania w pralce. Nie namawiamy oczywiście nikogo do prania kartonów na żywność, ale pewnie każdemu zdarzyło się uprać w kieszeniach spodni chusteczkę lub bilet autobusowy. Mówiąc obrazowo, podobnie wygląda kwestia recyklingu opakowań Tetra Pak – rozpulchniony papier oddziela się od warstw polimerów. Pozyskany w ten sposób papier może być wykorzystany do produkcji na przykład tektury falistej, a z innych warstw do tej pory tworzony był materiał podobny do plastiku. Inwestycja w Ostrołęce pozwoli na odzysk zarówno polimerów, jak i aluminium, a oba te składniki będą mogły być ponownie wykorzystane.

Już wiemy, że recykling opakowań na żywność płynną będzie mógł odbywać się na szerszą skalę. Co będzie następnym krokiem?

Naszym celem jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej w naszych działaniach do roku 2030, a w całym łańcuchu produkcyjnym do roku 2050. Chcielibyśmy, by nasze opakowania były w całości wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. W 2020 roku ogłosiliśmy nasz cel stworzenia aseptycznego opakowania wykonanego w całości z materiałów pochodzenia roślinnego (celulozy i trzciny cukrowej). Zobowiązaliśmy się zainwestować w ten cel 1 miliard Euro w ciągu najbliższej dekady. Równolegle z rozwojem naszej oferty opakowań minimalizujemy emisję dwutlenku węgla w całym łańcuchu produkcyjnym - od pozyskiwania surowców, aż do końca cyklu życia opakowania. Współpracujemy z naszymi dostawcami i klientami oraz inwestujemy w nowoczesny sprzęt. Osiągnęliśmy już nasz cel klimatyczny na rok 2020, w którym zobowiązaliśmy się do utrzymania poziomu emisji z roku 2010. Pomimo szybkiego rozwoju działalności naszej firmy udało nam się ograniczyć całkowitą emisję aż o 19 procent.

Dziękujemy za rozmowę

CZYTAJ TEŻ: Produkcja przemysłowa - w Europie stoi, w Polsce dwucyfrowa!

CZYTAJ TEŻ: Google za miliardy kupuje biurowce. Praca zdalna nie zniechęca