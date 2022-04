Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Nowym ministrem finansów będzie Magdalena Rzeczkowska. Złożyłem wniosek do prezydenta i został on przyjęty, aby powołać Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że złożył wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy, aby na stanowisko ministra finansów powołać dotychczasową szefową Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalenę Rzeczkowską.

Magdalena Rzeczkowska jest absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na stanowisku dyrektora Departamentu Ceł.

Rzeczkowska brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych. W ostatnim czasie z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

W 2016 r. odznaczona brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, w 2018 r. uhonorowana „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 8 kwietnia 2022 roku otrzymała akt mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej. Dołączyła tym samym do korpusu generałów Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzednim ministrem finansów był Tadeusz Kościński, który z tej funkcji został odwołany przez prezydenta Andrzeja Dudę 9 lutego. Po jego odwołaniu obowiązki ministra finansów pełnił premier Mateusz Morawiecki.

