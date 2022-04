Mieszkania na wynajem – ceny w górę, liczba ofert w mocno dół

W marcu oferty cenowe mieszkań na wynajem wzrosły średnio o kilka procent, zarówno jeśli chodzi o kawalerki, jak i o większe mieszkania – czytamy na portalu Bankier.pl. Powodem jest wzrost popytu – z jednej strony do wynajęcia mieszkań zgłaszają się liczni uchodźcy z Ukrainy, a z drugiej na sytuację wpływa też inflacja

Poza wzrostem cen mieszkań, znacznie zmalała dostępność ofert. Liczba ogłoszeń dotyczących mieszkań na wynajem w największym stopniu spadła we Wrocławiu. Podczas gdy pod koniec lutego w centralnym mieście Dolnego Śląska oferowano 1432 takie mieszkania, pod koniec marca na wynajem dostępne były już tylko 362 mieszkania, tzn., że ich liczba spadła o 75 proc.

Spadek liczby ofert poniżej 70 proc. w ciągu miesiąca zanotowano także w Krakowie. Nominalnie najwięcej ofert ubyło w Warszawie, gdzie jeszcze pod koniec lutego dostępne były 5673 ogłoszenia, a pod koniec marca już tylko 2258 ofert (-60 proc. m/m) – informuje portal Bankier.pl. W zależności od miasta największemu przetrzebieniu ulegała oferta wynajmu innych metraży – czytamy.

We Wrocławiu najbardziej spadła liczba ogłoszeń mieszkań do wynajęcia o powierzchni mniejszej niż 40 mkw., natomiast w Warszawie i Krakowie najbardziej zmalała liczba ofert dotyczących metraży większych - od 40 do 60 mkw. W Szczecinie najmocniej ograniczone zostało pole manewru szukającym na wynajmem dużych lokali o powierzchni powyżej 80 mkw. – informuje portal.

Wzrost popytu wiąże się przede wszystkim z napływem Ukraińców - choć także wzrost wysokości stóp procentowych i, co za tym idzie, kredytów spowodował, że część potencjalnych chętnych na kupno mieszkania musiało zmienić preferencje i zdecydować się na wynajem. Czynniki te sprawiły, że średnie ceny mieszkań na wynajem poszły w górę.

bankier.pl/mt